A solo unas horas después que el paro de transportistas para hoy martes 7 de octubre se levantara tras un acuerdo entre los gremios y el Ejecutivo, un chofer de cúster de transporte urbano de la línea D fue baleado en plena avenida Vargas Machucha, distrito de San Juan de Miraflores.
Según testigos, una persona grabó el video en el que escuchan al menos tres disparos y se observan a dos sujetos a bordo de una motocicleta que huyen de la escena tras perpetrar el atentado.
Newsletter Buenos días
El conductor que aún no ha sido identificado, fue llevado al hospital María Auxiliadora junto a su unidad. Se dio a conocer que este cubría la ruta de San Juan de Miraflores y Villa el Salvador.
Presunta extorsión
La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al centro de salud para iniciar las investigaciones y recoger pistas dentro del vehículo siniestrado, no descartar que se trate de un presunto caso de extorsión.
En tanto, los compañeros del chofer atacado evitaron declarar a la prensa por temor a represalias.
Contenido sugerido
Contenido GEC