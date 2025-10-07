A solo unas horas después que el paro de transportistas para hoy martes 7 de octubre se levantara tras un acuerdo entre los gremios y el Ejecutivo, un chofer de cúster de transporte urbano de la línea D fue baleado en plena avenida Vargas Machucha, distrito de San Juan de Miraflores.

Según testigos, una persona grabó el video en el que escuchan al menos tres disparos y se observan a dos sujetos a bordo de una motocicleta que huyen de la escena tras perpetrar el atentado.

Imágenes de minutos antes del atentado contra un chofer. Foto: Buenos Días Perú

El conductor que aún no ha sido identificado, fue llevado al hospital María Auxiliadora junto a su unidad. Se dio a conocer que este cubría la ruta de San Juan de Miraflores y Villa el Salvador.

Presunta extorsión

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al centro de salud para iniciar las investigaciones y recoger pistas dentro del vehículo siniestrado, no descartar que se trate de un presunto caso de extorsión.

En tanto, los compañeros del chofer atacado evitaron declarar a la prensa por temor a represalias.