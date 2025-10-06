Luego de una jornada de caos por el paro de transportistas en Lima y Callao, el presidente del Congreso, José Jerí, anunció que se reunirá el día de mañana con los representantes de los gremios de transporte público, que buscan una respuesta del Legislativo y el Ejecutivo ante la ola de extorsión y sicariato que los afecta a diario.

“Mañana a las 9:30 a. m. nos reuniremos con el presidente de la Comisión de Transporte, Juan Carlos Mori, y los gremios del sector. El Congreso viene cumpliendo y respetando los acuerdos que avanzan hacia una solución real. Tras la reunión, evaluaremos una convocatoria más amplia”, sostuvo el titular del Parlamento, a través de su red social X.

Más temprano, el legislador Juan Carlos Mori, presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, recibió a representantes de los gremios para sostener una reunión; sin embargo al buscar a Jerí en su despacho no lo encontraron y este último se retiró poco después de la sede del Legislativo para cumplir con su agenda usual, según informó Canal N.

“Pedir al presidente a que sea el intermediario y convoque de forma urgente a la PCM, si es posible a la presidencia, al Ministerio Público, al Poder Judicial. En estos momentos no lo hemos encontrado, teníamos información de que estaba acá y por eso hemos cerrado rápido la sesión para conversar con el y que de una vez pueda convocar”, dijo el legislador de Acción Popular poco antes del anuncio de Jerí.

“Él y la mesa directiva ya deberían tomar una decisión importante sobre el tema porque los hermanos transportistas que van a seguir con esta medida de lucha”, añadió.

Decenas de buses se estacionaron en los alrededores del óvalo Habich en señal de protesta contra los atentados de los que son víctimas los choferes. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

El pasado 2 de octubre, el presidente del Congreso acordó, junto a los gremios del sector transporte, trabajar una propuesta legislativa para solucionar sus problemas, donde se planteó la creación de un grupo élite especializado de la Policía Nacional, a fin de enfrentar de manera inmediata las distintas modalidades extorsivas que los afectan.