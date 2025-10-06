Luego de una jornada de caos por el paro de transportistas en Lima y Callao, el presidente del Congreso, José Jerí, anunció que se reunirá el día de mañana con los representantes de los gremios de transporte público, que buscan una respuesta del Legislativo y el Ejecutivo ante la ola de extorsión y sicariato que los afecta a diario.
“Mañana a las 9:30 a. m. nos reuniremos con el presidente de la Comisión de Transporte, Juan Carlos Mori, y los gremios del sector. El Congreso viene cumpliendo y respetando los acuerdos que avanzan hacia una solución real. Tras la reunión, evaluaremos una convocatoria más amplia”, sostuvo el titular del Parlamento, a través de su red social X.
LEE: “Mis hijos me esperan en casa”: chofer de Etvasa 32B expresa temor ante las extorsiones
Más temprano, el legislador Juan Carlos Mori, presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, recibió a representantes de los gremios para sostener una reunión; sin embargo al buscar a Jerí en su despacho no lo encontraron y este último se retiró poco después de la sede del Legislativo para cumplir con su agenda usual, según informó Canal N.
“Pedir al presidente a que sea el intermediario y convoque de forma urgente a la PCM, si es posible a la presidencia, al Ministerio Público, al Poder Judicial. En estos momentos no lo hemos encontrado, teníamos información de que estaba acá y por eso hemos cerrado rápido la sesión para conversar con el y que de una vez pueda convocar”, dijo el legislador de Acción Popular poco antes del anuncio de Jerí.
“Él y la mesa directiva ya deberían tomar una decisión importante sobre el tema porque los hermanos transportistas que van a seguir con esta medida de lucha”, añadió.
El pasado 2 de octubre, el presidente del Congreso acordó, junto a los gremios del sector transporte, trabajar una propuesta legislativa para solucionar sus problemas, donde se planteó la creación de un grupo élite especializado de la Policía Nacional, a fin de enfrentar de manera inmediata las distintas modalidades extorsivas que los afectan.
