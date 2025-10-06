Un profundo testimonio de miedo y esperanza dio este lunes un chofer de la línea Etvasa 32B, quien reveló el temor constante con el que trabaja a diario debido a las extorsiones que sufre el sector transporte.

El conductor, entrevistado por Latina Noticias, contó que su hijo mayor le pidió que deje el trabajo por miedo a que sufra un atentado. En el parabrisas de su bus, un mensaje resumía su sentir y el de miles de choferes que viven bajo amenaza: “Mis hijos me esperan en casa” .

El trabajador explicó que dos organizaciones criminales estarían detrás de las extorsiones que afectan a su empresa. “ Nos llegaron las amenazas y tuvimos que parar una semana. La directiva nos dijo que ningún carro debía salir porque no quieren ningún conductor muerto. Gracias a Dios en esta empresa no ha fallecido ningún compañero, y no queremos que eso cambie”, expresó.

Pidió al Gobierno y al Ministerio del Interior tomar acciones concretas ante la ola de violencia que afecta al transporte público. “Hasta ahora no han hecho nada. Necesitamos seguridad, patrullaje, presencia policial. Queremos trabajar tranquilos”, manifestó.

El conductor también agradeció el respaldo de los vecinos y pasajeros, quienes pese al riesgo continúan usando las unidades de transporte.

El testimonio se conoce en medio del paro nacional de transportistas que se desarrolla este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, convocado tras el asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa, conocido como “El Triángulo”. La medida busca exigir acciones inmediatas contra la criminalidad y las extorsiones, y expresar solidaridad con las víctimas del sector.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transportes (CIT), recordó que la paralización busca llamar la atención del Estado. “No brindaremos servicio público por un día. Queremos que se escuche nuestro reclamo y que no haya más muertos”, enfatizó.