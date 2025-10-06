A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que el vigésimo tercer friaje del año será entre el martes 7 y el jueves 9 de octubre, donde registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva central y sur. Este evento estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) precisó que en la selva central se estiman acumulados de lluvia de hasta 40 milímetros por día, afectando principalmente a las provincias de Satipo (Junín), Huanta y La Mar (Ayacucho), y Atalaya y Purús (Ucayali).

La temperatura nocturna descenderá hasta los 14 °C en regiones como Madre de Dios, Puno y Cusco. (Foto: Andina)

Asimismo, en estas zonas también se prevé un aumento de la nubosidad y una disminución progresiva de la temperatura diurna.

Zona de selva sur

En tanto, en la selva sur, las precipitaciones más intensas se registrarían en Madre de Dios (Tambopata, Manu y Tahuamanu), Cusco (La Convención, Paucartambo y Quispicanchi) y Puno (Carabaya y Sandia), con valores cercanos a 60 milímetros diarios. También se espera un descenso de la temperatura máxima hasta 29 °C el martes 7 y de la mínima hasta 18 °C, entre el miércoles 8 y el jueves 9.

Vientos mayores a los 35 km

El Senamhi advirtió que este friaje también generará vientos con velocidades próximas a los 35 km/h, sobre todo en la selva sur. Se exhorta a la ciudadanía reforzar los techos livianos, no realizar actividades al aire libre durante las tormentas eléctricas y mantenerse al tanto de la información a través de los canales oficiales.

Este evento número 23 en lo que va del año, señala el comienzo de una fase más fría en la Amazonía peruana, la cual podría afectar la agricultura, los ecosistemas forestales y la calidad de vida de las comunidades.