El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, informó que el ataque armado contra un chofer de la empresa de transporte Santa Catalina, registrado en la víspera, estaría vinculado a la organización criminal ‘Los Malditos de Huáscar’, encabezada por un delincuente conocido como ‘Chato Luis’.

“De manera preliminar, todo nos orienta a que estaría detrás de este hecho criminal la banda ‘Los Malditos de Huáscar’, liderada por el ‘Chato Luis’. Estamos en la etapa de investigación preliminar”, declaró Monroy durante el operativo Amanecer Seguro, realizado este lunes en el Puente Atocongo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Ataque armado a conductor de transporte estaría vinculado a banda delictiva liderada por el ‘Chato Luis’. (Foto: GEC)

El general precisó que el conductor fue baleado mientras cumplía su jornada laboral, y que la Policía ha identificado el vehículo utilizado por los sicarios. “ Hemos podido determinar que el atacante llega en un vehículo blanco y huye en una moto lineal negra con franjas naranjas. A las 4:45 de la mañana se intervino el domicilio del propietario del auto identificado por cámaras de seguridad. Hay tres intervenidos; dos de ellos quedarán detenidos”, detalló.

Asimismo, Monroy señaló que los casquillos hallados en la escena coinciden con un arma de fuego usada en un crimen del año 2023, lo que refuerza la hipótesis de un vínculo entre ambos hechos.

Policía refuerza operativos ante paro de transportistas y atribuye reciente atentado a ‘Los Malditos de Huáscar’. (Foto: GEC)

El caso está a cargo de la División de Homicidios de la Dirincri, y la Policía no descarta ninguna línea de investigación. “Por la violencia con que se perpetró el ataque —más de cinco disparos— podría descartarse un caso de extorsión, aunque seguimos evaluando todas las hipótesis ”, agregó el jefe policial.

Durante la misma jornada, el general Monroy supervisó las acciones de control policial ante el paro de transportistas convocado en Lima y Callao. Aseguró que la Policía Nacional mantiene el orden en diversos puntos estratégicos de la capital, como la Plaza 2 de Mayo, Puente Nuevo, avenida Venezuela, Trébol de Javier Prado y Puente Caquetá.

Monroy también indicó que, pese a la disminución del número de vehículos, el transporte público opera con normalidad, gracias a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, entre ellas el trabajo remoto y las clases virtuales.“La oferta de transporte satisface la demanda, y la Policía garantiza la seguridad en la operación del tren eléctrico, el Metropolitano y los corredores complementarios”, concluyó.