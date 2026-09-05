Este es el procedimiento correcto para denunciar ante la PNP la desaparición de una persona | Foto: Andina
Este es el procedimiento correcto para denunciar ante la PNP la desaparición de una persona | Foto: Andina
Por Redacción EC

Cuando una persona deja de ser ubicada y se desconoce su paradero, actuar con rapidez puede ser determinante para facilitar su ubicación. En Perú, existe una idea equivocada que puede generar demoras: no es necesario esperar 24 horas para acudir ante la Policía Nacional del Perú y reportar una desaparición. Esta precisión es importante porque las primeras horas pueden resultar claves para reunir información, conocer los últimos movimientos de la persona y orientar las diligencias de búsqueda. Además, la denuncia permite que las autoridades cuenten con datos que pueden ser difundidos para facilitar la colaboración de la ciudadanía. El reporte inmediato permite activar las acciones correspondientes y generar una Nota de Alerta para difundirla. Conoce el procedimiento, los datos necesarios y qué hacer si una comisaría rechaza el caso.

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