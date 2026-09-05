Cuando una persona deja de ser ubicada y se desconoce su paradero, actuar con rapidez puede ser determinante para facilitar su ubicación. En Perú, existe una idea equivocada que puede generar demoras: no es necesario esperar 24 horas para acudir ante la Policía Nacional del Perú y reportar una desaparición. Esta precisión es importante porque las primeras horas pueden resultar claves para reunir información, conocer los últimos movimientos de la persona y orientar las diligencias de búsqueda. Además, la denuncia permite que las autoridades cuenten con datos que pueden ser difundidos para facilitar la colaboración de la ciudadanía. El reporte inmediato permite activar las acciones correspondientes y generar una Nota de Alerta para difundirla. Conoce el procedimiento, los datos necesarios y qué hacer si una comisaría rechaza el caso.

¿CÓMO SE DEBE DENUNCIAR UNA DESAPARICIÓN ANTE LA PNP?

La denuncia debe realizarse cuanto antes cuando existan motivos para considerar que una persona está desaparecida. No existe un plazo obligatorio de 24 horas y cualquier persona que conozca la situación puede comunicarla a la Policía.

El reporte puede presentarse ahora mismo en:

Una comisaría.

Un Departamento de Investigación Criminal.

La División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Estos establecimientos reciben casos las 24 horas. Al registrar la denuncia, la Policía genera una Nota de Alerta, que se publica en el portal “Desaparecidos en Perú” para apoyar la búsqueda. Esta plataforma permite que la ciudadanía conozca los casos reportados y pueda aportar información que contribuya a ubicar a la persona desaparecida.

(Foto: Difusión)

¿QUÉ DATOS DEBES ENTREGAR PARA FACILITAR LA BÚSQUEDA?

Los datos aportados pueden orientar la búsqueda. Se recomienda entregar:

Nombre completo y DNI, si se conoce.

Edad y características físicas.

Una fotografía reciente.

Ropa que llevaba cuando fue vista por última vez.

Lugar, fecha y hora aproximada del último contacto.

Número telefónico y posibles destinos o lugares frecuentados.

Circunstancias de la desaparición y cualquier hecho previo relevante.

Si después de presentar la denuncia aparece información nueva, esta debe comunicarse inmediatamente a la Policía para incorporarla a la investigación, según informa Infobae.

¿CUÁNDO CORRESPONDE UNA ALERTA AMBER?

La Alerta Amber no se activa automáticamente ante cualquier desaparición. Este mecanismo está dirigido a determinados casos de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia consideradas en situación de alto riesgo, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la normativa.

La División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP emite este formato en esos casos. Tiene una vigencia de 72 horas y puede difundirse con apoyo de entidades públicas, privadas y ciudadanía. Aparece en el portal Desaparecidos en Perú.

¿QUÉ HACER SI UNA COMISARÍA RECHAZA LA DENUNCIA?

Estos reportes deben atenderse con urgencia y prioridad. Si una dependencia policial se niega a registrar la desaparición, el Ministerio del Interior indica que puede presentarse una queja mediante la Línea 1818 y la Central Única de Denuncias (CUD).

La CUD funciona las 24 horas y recibe quejas por teléfono, correo, web y aplicación móvil. Para consultas sobre desapariciones está disponible la Línea 114. La Defensoría del Pueblo señala que la copia de la denuncia y de la Nota de Alerta debe entregarse gratuitamente. Ante estos casos, lo principal es actuar sin demora y evitar compartir información no confirmada que pueda interferir con la búsqueda.

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