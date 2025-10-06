El transporte urbano de Lima y Callao amaneció este lunes 6 de octubre prácticamente paralizado. Desde las 00:00 horas, el gremio de transportistas acata una medida de protesta en rechazo al asesinato de un conductor de nacionalidad venezolana ocurrido en el distrito de San Juan de Miraflores.

Fotos: Lenin Tadeo / @photogec

Como parte de la protesta, varias unidades han decidido circular con las puertas cerradas, sin recoger pasajeros y con las luces intermitentes encendidas, en señal de duelo y reclamo por mayores medidas de seguridad.

En distintos puntos de la capital, desde tempranas horas se observan largas filas de pasajeros que esperan sin éxito el paso de buses. En zonas de alto tránsito, como las estaciones principales y los paraderos de Lima norte y Callao, los usuarios reportan esperas de hasta media hora, con escasas unidades disponibles.

En algunos distritos, como Carabayllo, grupos de manifestantes y unidades adheridas al paro bloquearon tramos de la avenida Túpac Amaru, donde se reportó la quema de llantas y el cierre parcial de vías.

Transportistas protestan tras asesinato de conductor: caos en paraderos y alzas en tarifas informales. (Foto: GEC)

Ante la falta de transporte formal, los colectivos informales han incrementado sus tarifas, cobrando entre 7 y 8 soles por viaje, según reportan pasajeros afectados.

Martín Ojeda, dirigente de la Cámara Internacional del Transporte, señaló que la medida fue anunciada con anticipación y responde al clima de inseguridad que afecta al sector. “Pese a ciertos avances, la percepción es que la situación empeora. La fragmentación y el miedo dificultan la acción conjunta, pero el compromiso gremial se mantiene firme ”, indicó.

Empresas y conductores de los conos norte, sur y este de Lima han decidido no operar hoy en solidaridad con la víctima y su familia. El paro abarca toda el área metropolitana de Lima y Callao, afectando a miles de usuarios del transporte público.

Conductores dejan de recoger pasajeros durante paro general en Lima y Callao. (Foto: GEC)

Ojeda no descartó que la paralización se extienda o se repita en los próximos días si ocurre otro episodio de violencia. Asimismo, aclaró que la medida no tiene tintes políticos y responde a una urgencia compartida por el gremio, sin buscar protagonismo frente a otros dirigentes.