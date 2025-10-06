En el marco del paro de transportistas realizado hoy en protesta contra las extorsiones, un grupo de este sector quemó llantas y bloqueó en ambos sentidos parte de la vía Túpac Amaru en el distrito de Carabayllo. Además, anunciaron que realizarán una marcha al Congreso de la República.

Imágenes de América Noticias muestran como choferes y cobradores hicieron un piquete y evitar que otras unidades continúen circulando. Al lugar ha llegado personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) para impedir mayores incidentes.

Paraderos colapsados

El matinal indicó que en otros lugares de gran afluencia como Puente Nuevo, Puente Piedra, Huaycán, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y Acho, se registraron paraderos colapsados, pasajeros varados y colectivos cobrando el doble del pasaje, pero solo por algunos tramos.

Algunas de las empresas de transporte que están participando de esta protesta son: Los Chinos, El Rápido, Transporte Cruz del Centro,Vipusa, Edilberto Ramos, Consorcio Vía, Transporte Huáscar y Los Loritos.

Metro de Lima atiende con normalidad

A través de un comunicado, la Línea 1 del Metro de Lima informó que el servicio opera con normalidad en sus 26 estaciones, aunque registra una alta demanda de usuarios desde las primeras horas de la mañana.

“Debido al paro de transportistas estamos presentando una alta demanda en el servicio”, señaló el concesionario a través de un escrito en sus redes sociales.

Dos asesinatos antes del paro

La madrugada del sábado 4, un conductor de nacionalidad venezolana de la empresa Santa Catalina fue asesinado en San Juan de Lurigancho, frente a la estación María Auxiliadora, mientras presataba servicio. Y, poco más de 24 horas, otro chofer fue baleado y herido en San Juan de Lurigancho.

La PNP acordonó la zona y la víctima fue evacuado a la clínica San Juan Bautista, donde permanece en estado crítico.