En una mañana llena de fe y alegría, decenas de mascotas fueron bendecidas este domingo 5 de octubre durante la tradicional ceremonia organizada por la Tercera Orden Franciscana en la avenida Abancay, en el Centro de Lima. La actividad se llevó a cabo en conmemoración de San Francisco de Asís, considerado el patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas.

Familias enteras se congregaron desde temprano en los alrededores del Convento de San Francisco, donde frailes franciscanos ofrecieron oraciones y bendiciones a perros, gatos, aves, conejos y otras mascotas que fueron llevadas por sus dueños para recibir la gracia del santo.

La bendición de animales es una tradición profundamente arraigada en el calendario franciscano y busca destacar el respeto, el cuidado y la convivencia armónica entre los seres humanos y las demás criaturas del mundo. “San Francisco nos enseñó que toda la creación es una expresión del amor divino, y que debemos tratar a los animales con ternura y compasión”, señaló uno de los hermanos franciscanos durante la homilía.

En redes sociales, la Tercera Orden Franciscana compartió imágenes de la celebración, mostrando a los fieles que participaron con entusiasmo y devoción, reafirmando el vínculo espiritual entre las personas y sus mascotas.

Según la Iglesia Católica, San Francisco de Asís mantenía una relación especial con los animales. De acuerdo con el relato de Las Florecillas de San Francisco —una obra anónima del siglo XIV que narra su vida y milagros—, el santo llegó incluso a amansar por virtud divina a un lobo feroz, símbolo de su conexión con toda la creación.