Mascotas son bendecidas en el Convento de San Francisco. (Foto: GEC)
Mascotas son bendecidas en el Convento de San Francisco. (Foto: GEC)
elcomercio

Mascotas son bendecidas en el Convento de San Francisco. (Foto: GEC)

  • Mascotas son bendecidas en el Convento de San Francisco. (Foto: GEC)
    1 / 9

    Mascotas son bendecidas en el Convento de San Francisco. (Foto: GEC)

  • Decenas de mascotas reciben bendición por San Francisco de Asís. (Foto: GEC)
    2 / 9

    Decenas de mascotas reciben bendición por San Francisco de Asís. (Foto: GEC)

  • Lima celebra el Día de San Francisco de Asís con emotiva bendición de mascotas en la avenida Abancay. (Foto: GEC)
    3 / 9

    Lima celebra el Día de San Francisco de Asís con emotiva bendición de mascotas en la avenida Abancay. (Foto: GEC)

  • Devotos celebran tradicional bendición de animales en el Centro de Lima. (Foto: GEC)
    4 / 9

    Devotos celebran tradicional bendición de animales en el Centro de Lima. (Foto: GEC)

  • Familias limeñas se reúnen para rendir homenaje a San Francisco con la tradicional bendición de animales. (Foto: GEC)
    5 / 9

    Familias limeñas se reúnen para rendir homenaje a San Francisco con la tradicional bendición de animales. (Foto: GEC)

  • Se realiza bendición franciscana en la avenida Abancay. (Foto: GEC)
    6 / 9

    Se realiza bendición franciscana en la avenida Abancay. (Foto: GEC)

  • Fieles acuden con sus mascotas a recibir la bendición en honor a San Francisco de Asís. (Foto: GEC)
    7 / 9

    Fieles acuden con sus mascotas a recibir la bendición en honor a San Francisco de Asís. (Foto: GEC)

  • Cientos de fieles llevan a sus mascotas al Convento de San Francisco para recibir bendición especial. (Foto: GEC)
    8 / 9

    Cientos de fieles llevan a sus mascotas al Convento de San Francisco para recibir bendición especial. (Foto: GEC)

  • Frailes franciscanos bendicen mascotas en el corazón de Lima. (Foto: GEC)
    9 / 9

    Frailes franciscanos bendicen mascotas en el corazón de Lima. (Foto: GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

En una mañana llena de fe y alegría, decenas de mascotas fueron bendecidas este domingo 5 de octubre durante la tradicional ceremonia organizada por la Tercera Orden Franciscana en la avenida Abancay, en el . La actividad se llevó a cabo en conmemoración de , considerado el patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas.

LEE: Manifestantes llegaron hasta el Congreso en la nueva jornada de protestas de la ‘Generación Z’

Familias enteras se congregaron desde temprano en los alrededores del Convento de San Francisco, donde frailes franciscanos ofrecieron oraciones y bendiciones a perros, gatos, aves, conejos y otras mascotas que fueron llevadas por sus dueños para recibir la gracia del santo.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

La bendición de animales es una tradición profundamente arraigada en el calendario franciscano y busca destacar el respeto, el cuidado y la convivencia armónica entre los seres humanos y las demás criaturas del mundo. “San Francisco nos enseñó que toda la creación es una expresión del amor divino, y que debemos tratar a los animales con ternura y compasión”, señaló uno de los hermanos franciscanos durante la homilía.

En redes sociales, la Tercera Orden Franciscana compartió imágenes de la celebración, mostrando a los fieles que participaron con entusiasmo y devoción, reafirmando el vínculo espiritual entre las personas y sus mascotas.

MÁS: Reportan que ministra de la Mujer y su comitiva sufrieron accidente de tránsito en Arequipa

Según la Iglesia Católica, San Francisco de Asís mantenía una relación especial con los animales. De acuerdo con el relato de Las Florecillas de San Francisco —una obra anónima del siglo XIV que narra su vida y milagros—, el santo llegó incluso a amansar por virtud divina a un lobo feroz, símbolo de su conexión con toda la creación.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC