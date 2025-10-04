El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que la ministra Ana Peña Cardoza sufrió un accidente vehicular junto a su comitiva durante una comisión de servicio en la región Arequipa.

“Ellos se encontraban a bordo del vehículo en el que se trasladaban”, detalló el MIMP en un comunicado.

El ministerio detalló que el incidente ocurrió en las inmediaciones del distrito de San Juan de Tarucani, tras culminar la segunda actividad programada del día y cuando la ministra de la Mujer se dirigía a una tercera.

Pronunciamiento del MIMP

La ministra y los miembros de su equipo recibieron atención médica inmediata por parte de profesionales de la salud, señaló el pronunciamiento oficial.

De acuerdo con el MIMP, todos los involucrados se encuentran estables y bajo observación médica.

La ministra