La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, otorgó la Asistencia Económica por Orfandad a 99.805 niñas, niños y adolescentes en todo el país, incluidos 47 menores de Lima Metropolitana que quedaron vulnerables tras la muerte de sus padres en hechos de extorsión y sicariato relacionados con el sector transporte.

La titular del MIMP explicó que esta medida económica busca aliviar las condiciones de vulnerabilidad de los beneficiarios y prevenir riesgos como la deserción educativa, la exclusión social y la interrupción de sus proyectos de vida.

El subsidio asciende a 400 soles por cada niña, niño o adolescente y se entrega cada dos meses. Solo en Lima se registran 16 088 beneficiarios, de los cuales 12 936 pertenecen a Lima Metropolitana quienes reciben acompañamiento profesional del MIMP a través del Inabif.

Durante la jornada, la ministra acompañó a madres beneficiarias en el cobro del subsidio, quienes, tras perder a sus parejas por hechos de violencia ligados a la extorsión, asumieron la crianza de sus hijos y la gestión del apoyo estatal.

Entre las beneficiarias se encuentran Leyla Saavedra Pinedo, madre de gemelos de 2 años; Teresa Victoria Córdova Valdez, a cargo de su hija de 5 años; y Jocelyn Ada Collantes Quispe, madre de un niño de 10 años. También figuran Cindy Yessenia Ganoza Ramírez, con un hijo de 11 meses, y Flor Spring Medina Murillo, quien cría a una adolescente de 17 años y un niño de 10.