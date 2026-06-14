La Municipalidad Metropolitana de Lima ordenó el cierre temporal de cuatro carriles del peaje de Puente Piedra, en la Panamericana Norte, ante la alerta de posibles protestas en la ciudad. Según reveló Canal N, la vía suele ser congestionada por lo que esta medida complicaría el desplazamiento de los habitantes de la zona.

En un reciente informe de Canal N se mostró cómo se ha cerrado los cuatro carriles de la congestionada vía. Según se detalla en el citado medio, esta medida responde a los rumores de manifestaciones en Lima en estos días.

“El cierre de los carriles son para evitar que tomen estos puntos y generen algún tipo de protesta en el lugar”, señala el medio. Además, al lugar ha llegado personal de Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) para verificar el cierre de los carriles.

Municipalidad de Lima ordena el cierre temporal de 4 carriles del peaje en Puente Piedra. ( Foto: Antonio Melgarejo@photo.gec)

Como se sabe, EMAPE es la entidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima encargada de gestionar y ejecutar obras de infraestructura vial, mantenimiento de puentes, pasos a desnivel y servicios de seguridad vial en la ciudad.

Según fuentes de la Municipalidad de Lima, la disposición del cierre de carriles en el peaje de Puente Piedra regirá hasta el próximo miércoles 17 de junio, para evitar desmanes o cualquier enfrentamiento en la zona.

Municipalidad de Lima ordena el cierre temporal de 4 carriles del peaje en Puente Piedra. ( Foto: Antonio Melgarejo@photo.gec )

Asimismo, se indicó que las personas que vengan del sector norte hacia el centro deben tomar sus precauciones ante posibles protestas y el congestionamiento vehicular de la zona, ya que se espera una mayor afluencia de vehículos en las próximas horas.

Municipalidad de Lima ordena el cierre temporal de 4 carriles del peaje en Puente Piedra. ( Foto: Antonio Melgarejo@photo.gec)

Cabe recordar que el pasado sábado 13 de junio, diversos colectivos sociales, gremios sindicales y ciudadanos marcharon por el Centro Histórico de Lima para demandar transparencia absoluta en el tramo final del conteo de votos que decidirá entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez al próximo presidente del Perú.