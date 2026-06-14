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Municipalidad de Lima ordena el cierre temporal de 4 carriles del peaje en Puente Piedra. ( Foto: Antonio Melgarejo@photo.gec )
Municipalidad de Lima ordena el cierre temporal de 4 carriles del peaje en Puente Piedra. ( Foto: Antonio Melgarejo@photo.gec )
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima ordenó el cierre temporal de cuatro carriles del peaje de Puente Piedra, en la Panamericana Norte, ante la alerta de posibles protestas en la ciudad. Según reveló Canal N, la vía suele ser congestionada por lo que esta medida complicaría el desplazamiento de los habitantes de la zona.

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