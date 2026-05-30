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El desplazamiento por el centro histórico se realizó de forma y contó con la presencia de de efectivos policiales que resguardaron el orden y acompañaron el recorrido. Foto: captura Unancha/composición GEC
El desplazamiento por el centro histórico se realizó de forma y contó con la presencia de de efectivos policiales que resguardaron el orden y acompañaron el recorrido. Foto: captura Unancha/composición GEC
Por Redacción EC

A una semana de la segunda vuelta por las elecciones generales 2026, ciudadanos se movilizan por las distintas calles del Centro de Lima, la tarde de hoy, sábado 30 de mayo. La concentración se inició en Plaza San Martín y reunió a ciudadanos de varios distritos de la capital y delegaciones de distintas regiones.

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