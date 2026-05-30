Resumen
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A una semana de la segunda vuelta por las elecciones generales 2026, ciudadanos se movilizan por las distintas calles del Centro de Lima, la tarde de hoy, sábado 30 de mayo. La concentración se inició en Plaza San Martín y reunió a ciudadanos de varios distritos de la capital y delegaciones de distintas regiones.
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