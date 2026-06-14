Por Redacción EC

En el marco de las manifestaciones y concentraciones públicas y políticas, la Municipalidad de Lima anunció que se encuentra prohibido el desarrollo de estas marchas debido a que el Centro Histórico es una zona intangible. De esta manera, el municipio limeño dispuso la restricción temporal de la circulación vehicular durante las próximas horas con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir posibles concentraciones que puedan poner en riesgo el orden público y la salud de la ciudadanía. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.