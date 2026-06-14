En el marco de las manifestaciones y concentraciones públicas y políticas, la Municipalidad de Lima anunció que se encuentra prohibido el desarrollo de estas marchas debido a que el Centro Histórico es una zona intangible. De esta manera, el municipio limeño dispuso la restricción temporal de la circulación vehicular durante las próximas horas con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir posibles concentraciones que puedan poner en riesgo el orden público y la salud de la ciudadanía. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿HASTA CUÁNDO REGIRÁ EL CIERRE TEMPORAL AL TRÁNSITO VEHICULAR EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA?

A través de la Resolución de Subgerencia n.° 002413-2026-GMU-SER, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que hasta las 00:00 horas del lunes 15 de junio se mantendrá cerrada el tránsito vehicular en el Centro Histórico de la capital. Esta medida responde a posibles manifestaciones sociales y políticas que podrían desarrollarse en los próximos días, luego de que la Policía Nacional del Perú recibiera información de inteligencia sobre eventuales concentraciones en el lugar. De esta manera, la restricción vehicular comprende el perímetro interno del Cercado de Lima, delimitado por las avenidas Alfonso Ugarte, Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre, además del río Rímac y los jirones Amazonas y Huánuco.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/IY11gSWlxE — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 13, 2026

Así, la seguridad y el control de la restricción estarán a cargo de la PNP, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y el servicio de serenazgo. Sin embargo, es importante mencionar que esta prohibición contempla excepciones exclusivamente para unidades de emergencia, vehículos oficiales, residentes, usuarios de playas de estacionamiento autorizadas y operadores logísticos vinculados a actividades permitidas en la zona. Finalmente, la MML recomendó a la población prever sus traslados, utilizar vías alternas y mantenerse informados sobre las restricciones y condiciones del tránsito a través de sus canales oficiales, conforme comparte Andina.

LINCE REABRE EL PARQUE MARISCAL RAMÓN CASTILLA CON REMODELADOS Y NUEVOS AMBIENTES

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad de Lince compartió que culminó la renovación integral del Parque Mariscal Ramón Castilla, un espacio que abarca cerca de 11 hectáreas de extensión. Así, la obra ha convertido a este espacio en un referente de accesibilidad urbana en la capital. De hecho, su impacto ha sido reconocido por el Ministerio de Vivienda, que impulsa la participación del distrito en el Concurso de Buenas Prácticas en Accesibilidad Universal 2026, orientado a promover la inclusión y eliminar barreras físicas.

Y es que, la moderna restauración del Parque Ramón Castilla incorporó mejoras en accesibilidad, cultura y deporte, como senderos podotáctiles, rampas y juegos inclusivos. Además, se habilitaron áreas de descanso, un gimnasio al aire libre y se optimizó la iluminación del parque, el complejo deportivo, el anfiteatro y la biblioteca municipal. Por su parte, la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, mostró su entusiasmo por este proyecto que incluye espacios públicos inclusivos en beneficio de sus vecinos. “No se trata solo de mejorar la infraestructura, sino de generar espacios que promuevan el respeto, la integración y una mejor calidad de vida para todos”, sostuvo.