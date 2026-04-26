Un incendio se registró en la mañana del domingo 26 de abril al interior de un espacio de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito limeño de Puente Piedra.

Según informa la página web oficial de los bomberos, el siniestro se reportó a las 11:23 a.m. y en este momento son seis las unidades que se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia.

De acuerdo con información preliminar brindada por Canal N, el incendio se inició en el área de cadetes.

Se espera un pronunciamiento oficial de la PNP para dar a conocer lo sucedido.

Los bomberos realizan el máximo esfuerzo para controlar el siniestro y sofocarlo.

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Puente Piedra: incendio en la Escuela de Oficiales de la Policía



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