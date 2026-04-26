Resumen

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Un incendio se registra en la Escuela de Suboficiales de la PNP ubicada en Puente Piedra | Foto: Captura Canal N
Un incendio se registra en la Escuela de Suboficiales de la PNP ubicada en Puente Piedra | Foto: Captura Canal N
Por Redacción EC

Un incendio se registró en la mañana del domingo 26 de abril al interior de un espacio de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito limeño de Puente Piedra.