Mientras se encontraban realizando trabajos de asfalto de pista y veredas, dos obreros resultaron gravemente heridos luego de recibir varios disparos, la noche del último viernes. El ataque ocurrió en la calle 05, en la a Asociación de Viviendas El Bosque, en el distrito de Carabayllo.

Las cusas del ataque continúan investigándose por la Policía Nacional. De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los delincuentes se movilizaban en una motocicleta y dispararon contra sus víctimas alrededor de las 7 p. m.

Ambos trabajadores pertenecían a la empresa Sabina Contratistas Generales S.A.C. Según el reporte policial, los agentes de la Depincri Carabayllo llegaron al lugar de los hechos para realizar el traslado de los heridos hacia el hospital Lan Franco La Hoz, en Puente Piedra.

En el área de emergencia del nosocomio informó que los obreros fueron identificados como Jorge Antonio Espinoza Malma (52) y Charles Rafel Zúñiga Laura (50). El primero, tiene fue herido en los miembros inferiores, mientras que el segundo, tiene comprometido el fémur en ambas piernas.

Según el sistema Sidpol de la Policía Nacional, ambos heridos tienen denuncias previas por violencia familiar.