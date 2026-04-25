Resumen

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El ataque ocurrió en la calle 05, en la a Asociación de Viviendas El Bosque, en el distrito de Carabayllo. Foto: composición GEC
El ataque ocurrió en la calle 05, en la a Asociación de Viviendas El Bosque, en el distrito de Carabayllo. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Mientras se encontraban realizando trabajos de asfalto de pista y veredas, dos obreros resultaron gravemente heridos luego de recibir varios disparos, la noche del último viernes. El ataque ocurrió en la calle 05, en la a Asociación de Viviendas El Bosque, en el distrito de Carabayllo.

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