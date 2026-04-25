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Muchas personas reportaron demoras en tramitar sus licencias de conducir por cambio de competencias. (Fotos: César Campos/@photo.gec)
Muchas personas reportaron demoras en tramitar sus licencias de conducir por cambio de competencias. (Fotos: César Campos/@photo.gec)
/ CESAR CAMPOS
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se pronunció ante los reclamos de usuarios por las demoras en el trámite de licencias de conducir en Lima.

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