El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se pronunció ante los reclamos de usuarios por las demoras en el trámite de licencias de conducir en Lima.

Eisen Isaac Iparraguirre, director de Autorizaciones en Transportes del MTC, declaró en Canal N que estos inconvenientes ocurren al inicio de funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que asumió la competencia el 22 de abril.

Esta transferencia ha generado largas colas y malestar ciudadano en las nuevas sedes habilitadas.

El funcionario descartó un colapso estructural del Sistema Nacional de Conductores, plataforma que sigue bajo administración del ministerio. Aclaró que solo se registró una interrupción técnica de 15 minutos que fue solucionada el mismo día.

El MTC se encuentra brindando soporte técnico permanente a la comuna limeña para estabilizar el servicio en locales como el de Comas. Iparraguirre reconoció que los usuarios han reportado tiempos de espera de hasta cuatro horas para completar sus trámites. Las autoridades sostienen que estos problemas son propios de la etapa inicial del proceso de descentralización.

Sobre los cobros adicionales denunciados por circuitos o seguros, precisó que la municipalidad posee autonomía para establecer sus convenios y condiciones. Actualmente, los exámenes de conocimientos y habilidades en Lima Norte son prestados por el Consorcio Vial Lima Norte en Comas. La entidad edil es responsable de gestionar las evaluaciones y la emisión de los documentos en su jurisdicción.

Respecto a los pagos previos realizados al Touring, el director informó que dicha institución está gestionando los reembolsos correspondientes. El ministerio continuará con la asistencia técnica a la municipalidad para regularizar el flujo de atención en los próximos días. El objetivo es garantizar la operatividad de los trámites y mejorar la comunicación hacia la ciudadanía.

Para obtener la licencia en Lima, los ciudadanos deben acceder a la plataforma digital de la MML para gestionar citas y pagos. El procedimiento requiere aprobar un examen médico en centros autorizados, una prueba de conocimientos y una evaluación de manejo. El MTC recomienda tramitar la licencia electrónica por ser un proceso más económico y de descarga instantánea desde su portal virtual.

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