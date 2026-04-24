Desde las 5:45 p. m. el cuerpo de bomberos atiende un incendio de grandes proporciones en el jirón Santa Rosa 857, ex Antonio Miro Quesada. El siniestro afecta a un inmueble de cinco pisos, que funcionaría como un almacén clandestino de materiales de limpieza, ubicado a una cuadra de la Maternidad de Lima.

Para controlar el incendio de código 3, los bomberos han movilizado 15 maquinas, entre cisternas, ambulancias y equipos especializados como M8-1, M2-1, M21-1, M8-5, M127-1, CIS-IV, CIST25CD1, CIST-155, AMB-3, RESLIG-8, ESC-83, ELEC-36, M14-1, M10-1 y PLT-11.

De acuerdo a los vecinos, el fuego se habría originado en los primeros pisos de la edificación de material noble y luego ascendió a la parte superior. La gravedad del siniestro es observado por drones de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para monitorear la gravedad del caso.

La MML emitió un comunicado en el que informaron que el edificio se encuentra totalmente comprometido. Por lo que, la Gerencia de Control de Riesgo de Desastres viene coordinando con el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para abastecer a los bomberos de agua y aumentar el caudal en la zona.

El gerente de Control de Riesgo de Desastres de la MML, Mario Casaretto, informó que las unidades de bomberos no han podido llegar hasta el mismo punto del incendio, sino que han utilizado mangueras para atender el siniestro.

Asimismo, hizo hincapié en la informalidad de algunas personas que guardan mercadería inflamable de forma indebida.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó que, a través del SAMU, ha destinado una ambulancia para brindar atención médica a los posibles heridos.

Una segunda unidad también se mantiene disponible para la responder inmediatamente, si la emergencia lo requiere. Además, los hospitales aledaños se encuentran en alerta.