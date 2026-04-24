Resumen

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El cuerpo de Bomberos movilizaron más de 10 maquinas, entre cisternas, ambulancias y equipos especializados, para controlar el fuego. Foto: Captura de toma en vivo por drones de la MML
El cuerpo de Bomberos movilizaron más de 10 maquinas, entre cisternas, ambulancias y equipos especializados, para controlar el fuego. Foto: Captura de toma en vivo por drones de la MML
Por Redacción EC

Desde las 5:45 p. m. el cuerpo de bomberos atiende un incendio de grandes proporciones en el jirón Santa Rosa 857, ex Antonio Miro Quesada. El siniestro afecta a un inmueble de cinco pisos, que funcionaría como un almacén clandestino de materiales de limpieza, ubicado a una cuadra de la Maternidad de Lima.

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