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Resumen

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El Ministerio Público (MP) dispuso que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) remita los registros de correos electrónico, números telefónicos personales e institucionales, y exhiba los equipos informáticos de diversos funcionarios y exservidores de la institución como parte de la investigación donde se encuentra implicado Piero Corvetto.

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