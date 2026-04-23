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Resumen

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El Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial (PJ) tiene en sus manos el pedido de detención preliminar contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto y otros funcionarios de dicha entidad, en el marco de presuntas irregularidades cometidas durante la puesta en marcha de las últimas Elecciones Generales 2026.

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