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La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) puso en funcionamiento un punto de atención presencial, en en el Centro MAC de Comas, para que los residentes de los distritos de Lima Norte puedan gestionar sus reclamos y consultas ante cualquier tipo de vulneración de su derecho a la salud.
La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) puso en funcionamiento un punto de atención presencial, en en el Centro MAC de Comas, para que los residentes de los distritos de Lima Norte puedan gestionar sus reclamos y consultas ante cualquier tipo de vulneración de su derecho a la salud.
La nueva sede, ubicado en las instalaciones del centro comercial Mallplaza Comas, tendrá como objetivo principal recepcionar las quejas de los usuarios ante posibles irregularidades en hospitales o clínicas. Entre los servicios gratuitos que se ofrecen destacan:
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- Gestión de denuncias: orientación técnica para presentar quejas formales en casos de presunta vulneración de derechos.
- Verificación de seguros: consulta y actualización del estado de afiliación a los distintos regímenes de salud (SIS, EsSalud o EPS).
- Solución de controversias: mecanismos para agilizar la respuesta de las instituciones prestadoras ante reclamos de los usuarios.
Este nuevo punto es parte de la red de Susalud, que comprende la oficina ya existente en el MAC de Lima Este (Santa Anita), en el marco de la descentralización de las funciones de la Superintendencia.
Susalud en Lima Norte: ¿cuál es el horario de atención?
El nuevo módulo de Susalud se ubica en el Sótano 1 del Mallplaza Comas (Av. Los Ángeles N.° 602).
El horario de atención establecido es el siguiente:
- Lunes a viernes: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.
- Sábados: de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
Los residentes de los distritos de Comas, Carabayllo y Puente Piedra no tendrán que desplazarse hasta el centro de Lima para canalizar sus reclamos o consultas sobre el sistema de salud pública y privada.
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