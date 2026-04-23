Resumen

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La nueva sede de Susalud tiene como objetivo principal servir de intermediario ante posibles irregularidades en hospitales o clínicas. Foto: Andina/composición GEC
La nueva sede de Susalud tiene como objetivo principal servir de intermediario ante posibles irregularidades en hospitales o clínicas. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) puso en funcionamiento un punto de atención presencial, en en el Centro MAC de Comas, para que los residentes de los distritos de Lima Norte puedan gestionar sus reclamos y consultas ante cualquier tipo de vulneración de su derecho a la salud.

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