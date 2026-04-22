A pocas semanas de concluir abril, el mes no solo incluye diversas efemérides religiosas, sino también feriados que los peruanos aprovechan para viajar a destinos como Paracas, Máncora y ciudades como Cusco, Arequipa, Trujillo y Cajamarca. Es así que, estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de celebraciones cívicas importantes. En ese contexto, se aproxima un nuevo día de descanso oficial e importante tanto para el Perú como para el resto del mundo. Esto se debe a las celebraciones por el Día del Trabajo, una fecha importante para muchas personas. Sin embargo, algunos desconocen qué día cae y cuándo se celebra esta efeméride en el calendario nacional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DÍA SE CELEBRA EL DÍA DEL TRABAJO EN EL PERÚ?

De acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado obligatorio en nuestro país es el viernes 1 de mayo debido a las celebraciones por el Día del Trabajador. De esta manera, tanto los empleados del sector público como del privado podrán gozar de un periodo de descanso prolongado de tres días a nivel nacional, al unirse con el sábado y domingo, lo que permitirá que los peruanos se alejen, una vez más, de la trajinada rutina laboral o académica. Es importante mencionar que esta efeméride conmemora la lucha de los trabajadores por obtener condiciones laborales más justas, y se otorga como jornada de descanso para empleados de diversos ámbitos. A continuación, te presentamos los demás feriados oficiales para este 2026:

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo

: Día del Trabajo Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

En días considerados feriados, el empleado tendrá que descansar y percibir su remuneración habitual. Aunque, normalmente algunos acuerdan trabajar esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tienen derecho a recibir un triple pago. Con respecto a los días no laborables, solo está dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país.

Este día es considerado hábil, y a comparación de un feriado, las horas que no se labora deben compensarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Mientras en el sector privado, los días no laborables es voluntario, por lo que corresponderá al empleador y los trabajadores acordar la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que, si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.