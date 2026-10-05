Octubre 2026 trae consigo fechas muy importantes en el calendario peruano y que son muy esperadas por la mayoría de los estudiantes y trabajadores, pues tienen la posibilidad de tomar un pequeño descanso debido a las festividades religiosas y cívicas. De hecho, la población aprovecha estos días libres para salir de la rutina o realizar alguna actividad que les genere felicidad junto a sus seres queridos. En ese sentido, en el marco del feriado del 8 de octubre, por la conmemoración del Combate de Angamos, muchos se han preguntado si el viernes 9 de octubre también será considerado día no laborable, lo que permitiría tener un fin de semana largo en el país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN POSIBLE FERIADO LARGO POR EL COMBATE DE ANGAMOS?

Según lo establecido en el Decreto Legislativo n.º 713, este jueves 8 de octubre es considerado feriado nacional en conmemoración por el Día del Combate de Angamos. Por lo tanto, muchos peruanos podrán disfrutar de un día de descanso, llevando a cabo diversas actividades con los familiares o los seres queridos. Inclusive, los trabajadores, tanto del sector público como privado, tendrán la oportunidad del descanso compensatorio. Es importante recordar que, la normativa publicada en el diario oficial El Peruano no hace referencia a este viernes 9 de octubre como día inhábil o no laborable hasta el momento, por lo que se deberá cumplir normalmente con la jornada laboral.

Asimismo, el artículo 6 de dicho decreto, Ley de Descansos Remunerados, señala que entre los derechos laborales de los empleados está el descanso obligatorio sin que perjudique sus honorarios. No obstante, en caso de que una persona trabaje durante el feriado podrá recibir una serie de beneficios, a menos que se le otorgue una jornada sustituta de descanso. Es decir, cuando un empleado presta servicios, incluido domingos, en un día de descanso obligatorio, este tiene derecho a recibir una triple remuneración, como un sueldo habitual por el día feriado, el pago por la jornada laborada y una bonificación extra por trabajar en día festivo.

¿POR QUÉ EL COMBATE DE ANGAMOS SE CONMEMORA CADA 8 DE OCTUBRE?

Hace 147 años, la corbeta Unión y el Monitor Huáscar se encontraron con una flota chilena conformada por la corbeta O’Higgins, la goleta Covadonga, el Vapor Loa y el abastecedor de carbón Matías Cousiño. Se encontraban liderados por las fuertes fragatas blindadas inglesas: Cochrane y Blanco Encalada. En ese momento, los chilenos eran mayoría, por lo que enfrentarlos significaba una muerte segura. Además, contaban con lo último en tecnología proveniente de Reino Unido.

Uno de los disparos del Cochrane afectó a una de las esquinas de la torre de mando del Huáscar. Atravesó su frágil blindaje y luego estalló al lado del contraalmirante Miguel Grau, por lo que falleció al instante. Según los relatos de la época, solo quedó una pierna ensangrentada del Caballero de los Mares y que actualmente reposa en el Panteón de los Héroes del Cementerio Presbítero Maestro de Lima. Asimismo, murió a causa de la onda expansiva, el teniente primero Diego Ferré.