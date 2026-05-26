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Resumen

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(Foto: Andina)
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Por Christian Silva

Dentro del Congreso se encuentra un proyecto de ley que propone volver a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) un organismo regulador.

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