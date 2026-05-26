Dentro del Congreso se encuentra un proyecto de ley que propone volver a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) un organismo regulador.

La iniciativa es del congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular y plantea que la mencionada superintendencia sea incluida en la Ley de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los servicios públicos.

Además, propone que la entidad esté adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) bajo autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera.

Actualmente, esta entidad forma parte del Ministerio de Salud (Minsa).

El proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Salud y en la de Defensa del Consumidor.

Regulación

De acuerdo con Hernán Ramos, gerente general de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), actualmente el regulador del sistema de salud es el Minsa mediante distintas direcciones y medidas.

Para el caso de las aseguradoras de salud, está Susalud, añadió.

“El proyecto de ley pretende incorporar a Susalud en los organismos reguladores del sector privado. La pregunta es quién regulará la actividad en el sector público”, indicó.

Justamente, Ramos explicó que en el sistema peruano, entre el 95% y 97% de personas aseguradas tienen un seguro del Estado, como el Seguro Integral de Salud (SIS), EsSalud o el seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales.

Entre el 60% y 70% de prestaciones se realizan en el sistema público, agregó.

“La forma de regular es sacando normas que generen estándares de seguridad y aquí hago la diferencia, porque se habla de calidad, pero en realidad estamos hablando de un nivel mínimo de seguridad, establecimientos que cumplen con disposiciones de equipos, tecnología y cuidados, y que efectivamente tengan médicos colegiados, habilitados y recertificados”, expresó.

(Foto: Andina)

Por su parte, Alberto Barnechea, profesor del programa de Liderazgo y Gestión Estratégica de la Salud de la Universidad del Pacífico, indicó que actualmente el rol de Susalud es muy limitado, dedicándose a la supervisión y una actuación reactiva.

“No tiene competencias para, por ejemplo, crear normas, establecer reglas de juego, elaborar documentos técnicos o establecer tarifas”, apuntó.

Explicó que la propuesta le da una autonomía a Susalud frente a las competencias del Minsa. Y es que, consideró, actualmente hay un conflicto de interés, porque Susalud supervisa los hospitales de Lima que están a cargo del Minsa, lo que puede afectar sus labores frente a decisiones políticas.

Agregó que el Minsa tiene problemas en capacidad técnica. Además, sostuvo que las normas emitidas por el ministerio, que aplican para el sector público y privado, se encuentran en distintos casos obsoletas.

Por otro lado, sostuvo que también habría una independencia de financiamiento, empoderando a Susalud y para que pueda contratar personal especializado.

Servicio público

La ACP sostuvo que dentro de la propuesta también se modifica la Ley General de Salud para indicar que las prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación sean constituidos como servicios públicos.

Sostuvo que pasar el concepto de ‘servicio de interés público’ a ‘servicio público’, le otorgaría al Estado la titularidad total sobre la salud y las instituciones privadas pasarían a ser operadores.

Con ello, el Estado determinará a qué instituciones privadas les permitirá realizar una actividad determinada mediante un mecanismo de concesión, además de establecer una tarifa a cobrar, consideró. Esto último generaría un control de precios, sostuvo el gremio.

“El sistema de salud peruano está definido como un servicio de interés público. El Estado efectivamente desarrolla la actividad. El sector privado en salud se organiza como otra institución en cualquier nivel de servicio o comercio”, señaló.

Explicó que actualmente se puede crear una institución privada de salud bajo los parámetros de la Sunat, registros públicos y realizando distintos trámites ante la autoridad sanitaria -el Minsa- para demostrar que brindan el servicio de salud con un nivel de seguridad.

En caso se apruebe y promulgue este proyecto, Ramos apuntó que la actividad de salud ya no sería de libre participación privada, pues el Estado definiría quiénes pueden desarrollarla.

En ese sentido, apuntó que 11.000 establecimientos privados se verían impactados y cerrarían. “El 95% de esos establecimientos son de primer nivel y el 47% de esos 11.000 son personas naturales y personas con negocios”, añadió.

“El problema real de la salud en Perú es que tenemos un sector público que atiende y afilia a las personas y no cumple su rol ni su oferta de servicio”, apuntó.

Por su parte, Barnechea indicó que, con la norma, el Estado no pasa a tener un control total en el sistema de salud, sino que establece las normas para el funcionamiento de la actividad o para modelar comportamientos o conductas no deseadas.

Barnechea también consideró que se puede mejorar la propuesta respecto a la conformación del directorio de Susalud, para que no se elijan funcionarios sin competencias o con falta de capacidad.