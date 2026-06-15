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La reforma de Susalud que mira hacia el lado equivocado

“¿Por qué necesita Susalud convertirse en regulador? Los reguladores existen para sustituir la competencia donde el mercado no puede producirla".

    Roberto Shimabukuro
    Por

    Socio de Monroy & Shima Abogados

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    "Todo esto en un contexto en el que los boletines de la propia Susalud muestran que el 95% de las denuncias del sistema apuntan al sector público y solo el 5% al privado, pero el 65% de las multas recae sobre este último".
    "Todo esto en un contexto en el que los boletines de la propia Susalud muestran que el 95% de las denuncias del sistema apuntan al sector público y solo el 5% al privado, pero el 65% de las multas recae sobre este último".

    El proyecto de ley 14495/2025-CR, que propone convertir a Susalud en un organismo regulador adscrito a la PCM, ha generado un debate centrado casi exclusivamente en el cambio institucional: quién supervisa, desde dónde y con qué autonomía. Se trata de un debate legítimo, pero incompleto, pues lo más relevante de la propuesta no está en el organigrama, sino en lo que el proyecto construye debajo de él.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.