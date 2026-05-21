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Resumen

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En el marco del Día1 Summit, Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), conversó sobre el impacto de la incertidumbre electoral en las decisiones de inversión, la situación de la manufactura, la alta informalidad laboral y los retos que enfrentará el próximo Gobierno para sostener el crecimiento económico y recuperar la confianza empresarial.

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