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Resumen

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Por Maritza Saenz

La rotonda de El Comercio volvió a ser el escenario para una nueva edición de “Desde la Cúpula”. Esta vez, el tema que congregó a expertos economistas fue el análisis a la trayectoria del Banco Central de Reserva (BCR) y su papel fundamental en la estabilidad monetaria del país.

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