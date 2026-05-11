Resumen
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¡Habemus DT! Universitario de Deportes oficializó a Héctor Cúper como entrenador del primer equipo hasta diciembre del 2027, este lunes 11 de mayo.
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El entrenador argentino llega a tienda crema tras la destitución de Javier Rabanal y el interinato de Jorge Araujo.
Con una amplia experiencia en el fútbol de máxima competencia y un currículum envidiable, Cúper buscará reflotlar al tricampeón peruano.
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