¡Habemus DT! Universitario de Deportes oficializó a Héctor Cúper como entrenador del primer equipo hasta diciembre del 2027, este lunes 11 de mayo.

El entrenador argentino llega a tienda crema tras la destitución de Javier Rabanal y el interinato de Jorge Araujo.

Con una amplia experiencia en el fútbol de máxima competencia y un currículum envidiable, Cúper buscará reflotlar al tricampeón peruano.