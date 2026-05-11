Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

¡Habemus DT! oficializó a como entrenador del primer equipo hasta diciembre del 2027, este lunes 11 de mayo.

MIRAR | Con dos actualizaciones en el reglamento que favorece a los Sub 20: Así se jugará la Liga 3 de 37 equipos con la presencia de Municipal en suspenso

El entrenador argentino llega a tienda crema tras la destitución de Javier Rabanal y el interinato de Jorge Araujo.

Con una amplia experiencia en el fútbol de máxima competencia y un currículum envidiable, Cúper buscará reflotlar al tricampeón peruano.

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