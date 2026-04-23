Resumen

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Los estudios de los actuales becarios serán priorizados para garantizar la continuidad y culminación en cumplimiento de la Ley de Presupuesto 2026.. Foto: Andina/composición GEC
Los estudios de los actuales becarios serán priorizados para garantizar la continuidad y culminación en cumplimiento de la Ley de Presupuesto 2026.. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) aplica una “una reingeniería integral” encaminada a mejorar la eficiencia, transparencia e impacto de la inversión pública en educación superior; ello, en el marco del proceso de modernización del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

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