El Ministerio de Educación (Minedu) aplica una “una reingeniería integral” encaminada a mejorar la eficiencia, transparencia e impacto de la inversión pública en educación superior; ello, en el marco del proceso de modernización del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

La Beca Generación del Bicentenario está destinada a financiar estudios de posgrado en universidades de prestigio internacional; de esta manera, forma parte de este proceso de reorganización, con el fin de asegurar que los recursos del Estado “contribuyan directamente al desarrollo del país”.

Los estudios de los actuales becarios serán priorizados para garantizar la continuidad y culminación en cumplimiento de la Ley de Presupuesto 2026.

El Minedu enfatizó en que no se ha programado una nueva convocatoria de esta beca, como parte de una gestión “responsable y sostenible de los recursos públicos”.

Conoce los plazos y requisitos para postular a la Beca Generación del Bicentenario del Pronabec | Foto: Difusión / Pronabec

Acotó que “Esta reingeniería busca optimizar la asignación de recursos, fortalecer el seguimiento de los becarios y asegurar un impacto medible en el país”.

Para finalizar, bajo criterios “de equidad, meritocracia y pertinencia nacional”, el Minedu reafirmó su compromiso con el acceso a una educación superior de calidad, resaltando la importancia de que los beneficiarios ayuden al progreso del país.