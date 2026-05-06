Con el avance del año escolar 2026 y tras varias semanas de clases desde su inicio en marzo, miles de familias ya comienzan a prepararse para disfrutar en este mes de mayo las primeras vacaciones del calendario educativo. Este breve descanso se presenta como una oportunidad para recargar energías antes de iniciar el siguiente tramo académico. Además, este receso, establecido por el Ministerio de Educación dentro de su esquema de bloques académicos y semanas de gestión, representa una pausa estratégica tanto para estudiantes como para docentes. Mientras los escolares se alejan temporalmente de las aulas, las instituciones educativas continúan con labores clave de organización y evaluación. Conoce las fechas confirmadas de estas vacaciones de mayo y cómo se integran en el calendario escolar.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS EXACTAS DE LAS VACACIONES ESCOLARES DE MAYO 2026?

Las vacaciones escolares de mayo ya tienen un periodo definido dentro del cronograma oficial. Este descanso se llevará a cabo desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de mayo de 2026, inmediatamente después de culminar el primer bloque académico el 15 del mismo mes, según informa Infobae.

Vacaciones escolares 2026. | Foto: Andina

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZARÁN LOS MAESTROS MIENTRAS LOS ALUMNOS ESTÁN LIBRES?

Aunque los estudiantes disfrutan de días sin clases, el cuerpo docente y administrativo no detiene sus funciones. Este intervalo se denomina “semana de gestión”, un espacio donde el personal se enfoca en perfeccionar la calidad educativa mediante:

La actualización de las estrategias de enseñanza para los siguientes meses.

La participación en talleres de instrucción y capacitación especializada.

El análisis detallado de las evaluaciones y el progreso de los alumnos.

La organización de las tareas administrativas pendientes en cada plantel.

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL RESTO DEL AÑO ESCOLAR 2026?

El calendario escolar 2026 combina periodos de clases con pausas estratégicas distribuidas a lo largo del año, permitiendo tanto el avance académico como espacios de descanso para los estudiantes. Tras el primer receso de mayo, el cronograma continúa con el desarrollo de los siguientes bloques:

Segundo bloque de clases: del 25 de mayo al 24 de julio

Pausa de medio año (vacaciones): del 27 de julio al 7 de agosto

Tercer bloque de clases: del 10 de agosto al 9 de octubre

Semana de descanso: del 12 al 16 de octubre

Cuarto bloque de clases: del 19 de octubre al 18 de diciembre

Luego de culminar el año escolar, se da inicio a las vacaciones largas desde el 18 de diciembre, extendiéndose hasta el inicio del siguiente ciclo.

Año Escolar 2026. (Foto: Andina)

¿QUÉ FERIADOS TENDRÁN LOS ESCOLARES EN LO QUE RESTA DEL AÑO?

Además de las vacaciones programadas, el calendario 2026 incluye diversos feriados nacionales que representan pausas adicionales para los estudiantes a lo largo del año. Estas fechas, en algunos casos, generan fines de semana largos que pueden ser aprovechados para el descanso o actividades familiares. Los feriados restantes son:

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

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