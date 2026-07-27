En medio de las celebraciones por las Fiestas Patrias 2026, quienes más disfrutan de estas fechas no son solo los trabajadores peruanos, sino también los más pequeños de la casa, ya que vienen acompañadas de varios días feriados y las esperadas vacaciones escolares. Y es que, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que las clases escolares se suspenderán durante varios días en varios colegios tanto públicos como privados del país, debido a la importante celebración cívica. Esta medida, celebrada por muchos, no solo permitirá que los estudiantes descansen, sino también que padres de familia y docentes disfruten realizando diversas actividades alusivas a la festividad patrio. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO FINALIZA LAS VACACIONES ESCOLARES DE FIESTAS PATRIAS 2026?

De acuerdo con el calendario escolar 2026, el Ministerio de Educación anunció que las esperadas vacaciones escolares tendrá una duración de 12 días, es decir, desde este lunes 27 de julio al viernes 7 de agosto, debido a las celebraciones por las Fiestas Patrias. Esta medida está destinada exclusivamente a los colegios públicos a nivel nacional, mientras que las instituciones privadas tienen la facultad de hacer ligeras variaciones en sus fechas, con la condición de que se comunique anticipadamente a los padres de familia y estudiantes.

Aunque, durante estos días de receso, los profesores de los colegios estatales tendrán que asistir a los centros educativos para desarrollar las lecciones educativas, labores de planificación y organización de las actividades escolares para la última etapa escolar del año. De esta manera, tras finalizada las vacaciones de mitad de año, los estudiantes deberán retornar a sus aulas el lunes 10 de agosto, que corresponde al tercer bloque de semanas lectivas y que se prolongará hasta el próximo 9 de octubre.

CRONOGRAMA DEL AÑO ESCOLAR 2026, SEGÚN MINEDU

A continuación, te presentamos el cronograma oficial del Ministerio de Educación (Minedu) para el año escolar 2026, que contempla las fechas de descanso, los periodos lectivos y los bloques destinados a la gestión administrativa: