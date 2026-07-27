Por Manuel Gomez

En medio de las celebraciones por las Fiestas Patrias 2026, quienes más disfrutan de estas fechas no son solo los trabajadores peruanos, sino también los más pequeños de la casa, ya que vienen acompañadas de varios días feriados y las esperadas vacaciones escolares. Y es que, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que las clases escolares se suspenderán durante varios días en varios colegios tanto públicos como privados del país, debido a la importante celebración cívica. Esta medida, celebrada por muchos, no solo permitirá que los estudiantes descansen, sino también que padres de familia y docentes disfruten realizando diversas actividades alusivas a la festividad patrio. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.