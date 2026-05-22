El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió una serie de recomendaciones ante la alerta generada por el Aviso Especial N° 020 de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú, que prevé la ocurrencia de oleaje de ligera intensidad en la zona norte, centro y sur del litoral peruano durante el 23 y 24 de mayo.

Según Indeci, esta alerta implica riesgos para actividades portuarias, actividades recreativas, deportes y trabajos en las playas. Por ello, han sido exhortadas a informar a la población y tomar medidas de protección para prevenir accidentes y daños materiales.

Oleaje de fuerte intensidad afecta operaciones en puertos del norte, centro y sur del Perú. Foto: Andina

El entidad de Defesa Civil exhortó suspender las operaciones portuarias y de pesca, asegurar embarcaciones y retirar las pequeñas flotas hacia tierra firme. Además, se aconseja evitar campamentos y actividades recreativas en zonas cercanas a las playas durante el período de oleaje.

El COEN, por su parte, mantiene vigilancia constante en los departamentos del litoral peruano, en colaboración con las diferentes instituciones de gestión del riesgo.