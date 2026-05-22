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El INDECI también recomienda suspender operaciones portuarias y de pesca, asegurar embarcaciones y retirar las pequeñas flotas hacia tierra firme. Foto: Andina/composición EC
El INDECI también recomienda suspender operaciones portuarias y de pesca, asegurar embarcaciones y retirar las pequeñas flotas hacia tierra firme. Foto: Andina/composición EC
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió una serie de recomendaciones ante la alerta generada por el Aviso Especial N° 020 de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú, que prevé la ocurrencia de oleaje de ligera intensidad en la zona norte, centro y sur del litoral peruano durante el 23 y 24 de mayo.

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