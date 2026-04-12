Por Redacción EC

En plena jornada de las Elecciones Generales 2026 que se desarrollan este domingo 12 de abril, la atención del país no solo está centrada en los resultados, sino también en el escenario que se abriría en las próximas semanas ante la alta fragmentación política. Con más de 30 candidatos en carrera y un electorado dividido, crece la expectativa sobre la posibilidad de que ninguno alcance el porcentaje necesario para ganar en esta etapa, lo que obliga a las autoridades y a la ciudadanía a prepararse para un nuevo llamado a las urnas. Ante este escenario de incertidumbre y fragmentación partidaria, es fundamental conocer los plazos oficiales establecidos por los organismos electorales para la etapa definitiva de los comicios. Descubre en esta nota cuándo se realizaría una eventual segunda vuelta.

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