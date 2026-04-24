Resumen

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Estas acciones se realizan como parte de una serie de ejecuciones en distintos puntos de su zona de concesión | Foto: Luz del Sur
Estas acciones se realizan como parte de una serie de ejecuciones en distintos puntos de su zona de concesión | Foto: Luz del Sur
Por Redacción EC

Luz del Sur realizó nuevos operativos de retiro de cables aéreos de telecomunicaciones que incumplan las distancias mínimas de seguridad, con el objetivo de reducir riesgos para la ciudadanía y reforzar la continuidad del servicio. Estas acciones se realizan como parte de una serie de ejecuciones en distintos puntos de su zona de concesión.