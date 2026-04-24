Luz del Sur realizó nuevos operativos de retiro de cables aéreos de telecomunicaciones que incumplan las distancias mínimas de seguridad, con el objetivo de reducir riesgos para la ciudadanía y reforzar la continuidad del servicio. Estas acciones se realizan como parte de una serie de ejecuciones en distintos puntos de su zona de concesión.

“Los cables que retiramos pertenecen a empresas de telecomunicaciones que instalan sus redes aéreas sin tener en cuenta lo establecido en el Código Nacional de Electricidad: deben mantener una distancia vertical mínima de 1.80 metros respecto a la red eléctrica de media tensión, y una distancia horizontal de 1.50 metros”, precisó Alfredo Melly, vocero de Luz del Sur.

Con esta acción, la empresa de distribución eléctrica reduce el riesgo de accidentes eléctricos. Si un cable de telecomunicaciones está muy cerca a la red de media tensión, puede ocasionar una descarga eléctrica y el corte del servicio, explicó el especialista.

Durante los operativos, Luz del Sur retira cables coaxiales y de fibra óptica usados para brindar servicios de internet, telefonía y televisión. Esta acción forma parte del compromiso de la empresa por mantener sus instalaciones en condiciones seguras y adecuadas para la operación del sistema eléctrico.

“En Luz del Sur la seguridad es uno de nuestros valores. Destinamos múltiples recursos para medidas correctivas de actividades de terceros que ponen en riesgo la seguridad pública y el servicio eléctrico. Exhortamos a las empresas de telecomunicaciones a respetar las distancias mínimas de seguridad estipuladas, y así, cuidar a nuestros vecinos”, señaló Melly.

Zonas críticas

De acuerdo con información de Luz del Sur, los distritos con mayor incidencia de cables que incumplen las distancias mínimas de seguridad son Ate, Villa El Salvador, Santa Anita y Huachipa, donde se están priorizando estas intervenciones.

La compañía de servicio eléctrico continuará ejecutando este tipo de operativos en diferentes puntos de su zona de concesión, en coordinación con las autoridades, con el fin de promover un entorno más seguro y ordenado para todos.

“La seguridad no es negociable. Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo sostenido para mantener las instalaciones eléctricas en condiciones de operación seguras y proteger a la ciudadanía”, concluyó Alfredo Melly, vocero de Luz del Sur.

Los clientes que observen o conozcan postes en condición de riesgo pueden reportarlos al App de Luz del Sur y a Fonoluz: (01) 617-5000.

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