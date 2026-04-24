El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB) reveló que las niñas, entre 10 y 15 años, han sido las principales víctimas de violencia física, psicológica y sexual, en el 2025. Según la data, durante este año, se presentó 274 menores víctimas de maltrato, de los cuales el 67 % fueron niñas y el 33 % niños.

Para el primer trimestre del 2026, el Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud (MAMIS) del INSNSB atendió 68 casos de maltrato infantil, de los cuales el 69% eran niñas.

Las diversas formas de maltrato infantil han venido aumentado en el Perú. Foto: Difusión

Del total de casos reportados en el 2025, 30 denunciaron ser víctimas de abuso sexual, cuyos agresores eran personas del entorno cercano o familiar. Le siguen los casos de maltrato físico y psicológico.

Casos

Según el reporte del INSN San Borja, uno de los casos más graves que han atendido sucedió en febrero del presente año. Una bebe de un mes de nacida, proveniente de Nuevo Chimbote, Áncash, fue referida a Lima en estado crítico, a causa de múltiples lesiones en los brazos, fémur, pierna y costillas. Según su diagnóstico, presentaba traumatismo encefalocraneano, hematomas y microhemorragias oculares, deshidratación y anemia. La víctima logró estabilizarse.

¿Qué hacer para prevenir el maltrato infantil?

De acuerdo al INSN San Borja, la ciudadanía puede prevenir el maltrato de menores al: