Resumen

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Durante el primer trimestre de 2026 se atendieron 68 casos de menores víctimas de maltrato infantil, de los cuales el 69 % corresponde a niñas y el 31 % a niños. Foto: Andina
Durante el primer trimestre de 2026 se atendieron 68 casos de menores víctimas de maltrato infantil, de los cuales el 69 % corresponde a niñas y el 31 % a niños. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB) reveló que las niñas, entre 10 y 15 años, han sido las principales víctimas de violencia física, psicológica y sexual, en el 2025. Según la data, durante este año, se presentó 274 menores víctimas de maltrato, de los cuales el 67 % fueron niñas y el 33 % niños.

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