Resumen

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El INSN San Borja resaltó la importancia del diagnóstico prenatal para identificar patologías de forma oportuna. Foto: INSN
El INSN San Borja resaltó la importancia del diagnóstico prenatal para identificar patologías de forma oportuna. Foto: INSN
Por Redacción EC

Valentina, una lactante de apenas un mes de nacida, fue sometida a una intervención de alta complejidad en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja. El equipo multidisciplinario logró remover un tumor que ocupaba gran parte de su cavidad abdominal.

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