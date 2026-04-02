Valentina, una lactante de apenas un mes de nacida, fue sometida a una intervención de alta complejidad en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja. El equipo multidisciplinario logró remover un tumor que ocupaba gran parte de su cavidad abdominal.

A pocos días de nacer, Valentina llegó a la capital con síntomas de ictericia (coloración amarillenta en la piel) y una protuberancia evidente en el abdomen.

Tras ser sometida a diversos exámenes, los médicos del INSN diagnosticaron un quiste de colédoco, una malformación congénita en las vías biliares, cuyo tamaño empezaba a provocar daños en su hígado.

El doctor José Tapia Yanapa, médico asistencial del Servicio de Cirugía General del INSN de Breña, detalló que el tumor de hígado es poco frecuente en bebés.

Operación sin incisiones deja precedente médico

Este hecho significa un avance histórico para la cirugía neonatal en el Perú. Los casos de pacientes tan pequeños con masas tumorales tan grandes requerían cirugía abierta. Sin embargo, el equipo del INSN, encabezado por la pediatra Katherine Valeriano Palomino, optó por la laparoscopía.

Esta técnica, que consiste en ejecutar milimétricos orificios, representó un reto técnico debido a que el cuerpo de una bebe de solo 4 kilos representa un reducido espacio de maniobra.

El objetivo, según el INSN, fue lograr la convergencia de lo estético y lo funcional: reducir el dolor postoperatorio, evitar el riesgo de infecciones y acelerar la recuperación biliar para prevenir una cirrosis hepática temprana.

Tras el éxito de la operación, y gracias a que no se realizaron incisiones profundas, Valentina pudo iniciar su alimentación y evolucionar favorablemente, lo que permitió su alta médica. La operación fue cubierta íntegramente por el Seguro Integral de Salud (SIS).

Médicos resaltan la importancia del diagnostico temprano

El INSN San Borja enfatizó la importancia del diagnóstico prenatal temprano para abordar este y otros tipos de patologías de forma oportuna. Este éxito médico no solo le devolvió la salud a la pequeña Valentina, sino que posiciona al instituto como el principal referente en cirugía neonatal de alta complejidad en el país.