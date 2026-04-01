A pocas semanas de llevarse a cabo las elecciones generales el 12 de abril, el Ministerio Público desplegará más de 7.000 fiscales en todo el país para asegurar el desarrollo legal y transparente, como parte de la campaña #EleccionesSinDelitos2026.

La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito llevará a cabo acciones antes y durante la jornada electoral con el fin de evitar ilícitos y resguardar la voluntad popular, en el marco de su labor de orientación a la ciudadanía y prevención del delito.

Operativos preventivos

Los fiscales realizarán operativos anticipados en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras autoridades competentes, a fin de alertar y evitar delitos como la compra de votos, la coacción al elector, la suplantación de identidad, la perturbación del proceso electoral, la propaganda indebida y la falsificación de documentos.

El día de los comicios, representantes del Ministerio Público se presentarán en los locales de votación de todo el país para supervisar el desarrollo del proceso y actuar de inmediato ante cualquier situación que afecte la legalidad o la voluntad ciudadana.

También el MP ha dispuesto operativos en los alrededores de los centros de votación, con operativos conjuntos orientados a prevenir la compra de votos, el expendio de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y otras conductas que pongan en riesgo el normal desarrollo de la jornada electoral.

Con estas medidas, el Ministerio Público confirma nuevamente su compromiso defendiendo la legalidad y la realización de elecciones libres, seguras y transparentes para todos los peruanos y peruanas.