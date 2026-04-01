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Los fiscales realizarán operativos preventivos en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras autoridades. Foto: Gob.pe
Los fiscales realizarán operativos preventivos en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras autoridades. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

A pocas semanas de llevarse a cabo las elecciones generales el 12 de abril, el Ministerio Público desplegará más de 7.000 fiscales en todo el país para asegurar el desarrollo legal y transparente, como parte de la campaña #EleccionesSinDelitos2026.

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