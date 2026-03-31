Durante el cuarto debate presidencial, realizado el lunes 30 de marzo por el Jurado Nacional de Elecciones, PerúCheck analizó las afirmaciones y los datos de los candidatos con el objetivo de que la ciudadanía no caiga en desinformación.

Las verificaciones se presentaron en vivo a través de las redes sociales de este medio: X y Facebook. A continuación, las más destacadas de este debate.

Fernando Olivera (Frente Esperanza)

Fernando Olivera (Foto JNE) / AGQ JNE

Fernando Olivera dijo que la Red Dorsal Nacional tiene 13,500 km en el Perú

CIERTO. 13.500 kilómetros es la extensión de la red dorsal a lo largo de todo el país, de acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

Yonhy Lescano (Foto: JNE) / AGQ JNE

“22,000 colegios [públicos] destruidos”

FALSO. El Minedu reporta 26.692 locales públicos con daños estructurales (un 48% del total), pero no destruidos. La cifra no coincide con la data oficial y el término exagera la condición real de la infraestructura escolar.

Beca 18 bajó de S/.800 mllns a S/.50 millones”

FALSO. El programa superó los S/1.000 millones en 2025. S/50 millones son una asignación parcial para Pronabec, una beca del Estado.

Carlos Espá (Sí Creo)

Carlos Espá (JNE) / AGQ JNE

Carlos Espá afirmó que Yonhy Lescano “ganó S/2.5 millones en el Congreso”

FALSO. Lescano fue congresista durante 19 años con ingresos de hasta S/26.000 mensuales, incluyendo sueldo bruto (S/15.600) y beneficios legales. En toda esa etapa, Lescano ganó más de S/5 millones, el doble de lo mencionado por Espá. Incluso con solo el sueldo bruto de congresista, Lescano percibió más de S/3,5 millones acumulados.

Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Alex Gonzales (Foto: JNE) / AGQ JNE

Alex Gonzales afirmó que el Perú tiene más de 50 lenguas aborígenes

IMPRECISO. En el Perú existen 48 lenguas indígenas u originarias identificadas, según el Ministerio de Cultura del Perú.

Alex Gonzales señaló que 12.4 millones de peruanos trabajan en la informalidad

CIERTO. Al cierre del año pasado, la población económicamente activa rondaba los 18,48 millones y la tasa de informalidad era de 70,2%, unas 12,97 millones de personas, según el INEI.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.