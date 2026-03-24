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PerúCheck pone bajo la lupa las frases de los candidatos durante debate presidencial
PerúCheck pone bajo la lupa las frases de los candidatos durante debate presidencial
Por Perú Check

Durante el primer debate presidencial, realizado el lunes 23 de marzo por el Jurado Nacional de Elecciones, no faltaron los datos falsos afirmados por varios candidatos presidenciales.

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Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.