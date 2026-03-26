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Resumen

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PerúCheck analizó las afirmaciones de los candidatos presidenciales que participaron en la tercera fecha de los debates presidenciales organizados por el JNE.
PerúCheck analizó las afirmaciones de los candidatos presidenciales que participaron en la tercera fecha de los debates presidenciales organizados por el JNE.
Por Perú Check

Durante el tercer debate presidencial, realizado el miércoles 25 de marzo por el Jurado Nacional de Elecciones, PerúCheck analizó las afirmaciones y los datos de los candidatos con el objetivo de que la ciudadanía no caiga en desinformación.

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Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.