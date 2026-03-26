Durante el tercer debate presidencial, realizado el miércoles 25 de marzo por el Jurado Nacional de Elecciones, PerúCheck analizó las afirmaciones y los datos de los candidatos con el objetivo de que la ciudadanía no caiga en desinformación.

Las verificaciones se presentaron en vivo a través de las redes sociales de este medio: X y Facebook. A continuación, las más destacadas de este debate.

Paul Jaimes (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Paul Jaimes (Venceremos)

“Cada día tenemos un nuevo asesinato”

FALSO. El año pasado se registraron 3.675 homicidios, es decir, alrededor de 10 por día en promedio, según el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), como verificó PerúCheck .

Paul Jaimes afirmó que el Perú ha estado en la CIDH 47 años

CIERTO. El Perú lleva 47 años en la CIDH, según la información general del tratado: exactamente 48 años desde la firma de la Convención Americana (1977), y 47 años desde la ratificación el 12 de julio de 1978.

Antonio Ortiz | Foto: Joel Alonzo / El Comercio

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

“No está el referéndum, nos ha matado este Congreso [el referéndum]”

CIERTO. El 21 de enero de 2022, el Congreso aprobó por insistencia la Ley N.º 31399 que impide que una reforma constitucional se pueda dar mediante referéndum. Ahora existen dos maneras para ello: votación en el Congreso y un subsecuente referéndum y doble aprobación en el Congreso en dos legislaturas ordinarias.

Enrique Valderrama (Foto: Captura YouTube)

Enrique Valderrama (APRA)

“Más de 200,000 muertos por la pandemia”

CIERTO. Fueron 220.918 los muertos durante la pandemia del Covid-19, de acuerdo con información del Ministerio de Salud, como informó este medio.

Enrique Valderrama implicó que en el país hay 30,000 soldados

FALSO. En el Perú hay 120.000 militares en activo, de acuerdo con rankings internacionales; más de 85.000 son del Ejército. Más de 60.000 militares son de tropa y otros más de 40.000 tropa del Ejército.

Keiko Fujimori

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Keiko Fujimori dijo que Jorge Nieto tiene una foto con Víctor Polay.

CIERTO. Sí existe una fotografía en la que Jorge Nieto aparece cerca del terrorista Víctor Polay Campos. El propio Nieto no negó la imagen: la calificó como una “foto de hace 50 años” y en otra entrevista dijo que “la foto con Polay” sería de mayo de 1977.

Jorge Nieto (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Jorge Nieto afirmó que Fernando Rospigliosi tiene una foto con Víctor Polay.

CIERTO. Existe una foto de 1980 en la que Fernando Rospigliosi aparece en una reunión donde también estuvo el terrorista Víctor Polay Campos. Corresponde a un encuentro político de organizaciones de izquierda.

Mario Vizcarra

Mario Vizcarra (Perú Primero)

Mario Vizcarra implicó que los militares no se encargan de las fronteras

FALSO. Los militares son la principal fuerza que custodia las fronteras. El artículo 165 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas “tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República”. Esto se ha evidenciado en la migración irregular de venezolanos entre Chile y el Perú.

Mario Vizcarra afirmó que el hospital Antonio Lorena de Cusco ha estado 7 años paralizado

IMPRECISO. Si bien hubo un periodo cercano a siete años de paralización, el proyecto está en desarrollo –sin concluir– desde 2012, pese a una inversión que supera los S/900 millones.

Mario Vizcarra afirmó que hay 2,300 obras paralizadas en el país

CIERTO. Un informe de la Contraloría General de la República reportó alrededor de 2.300 obras públicas paralizadas en el país hasta el 31 de diciembre del 2024.

Mesías Guevara (Foto: Grupo El Comercio)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Mesías Guevara le dijo a Fujimori que lleva en su equipo generales investigados por corrupción y robo

CIERTO. El general César Astudillo, del equipo de Fuerza Popular, ha sido acusado por el Ministerio Público por montar una red de robo de combustible, presuntamente vendiéndolo a familiares y grifos civiles. En 2021 se allanó su casa y en 2022 la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.