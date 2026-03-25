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PerúCheck analizó las declaraciones de los candidatos presidenciales durante el debate del JNE
PerúCheck analizó las declaraciones de los candidatos presidenciales durante el debate del JNE
Por Perú Check

Durante el segundo debate presidencial, realizado el martes 24 de marzo por el Jurado Nacional de Elecciones, PerúCheck identificó más afirmaciones ciertas que el día anterior, pero la desinformación no dio tregua.

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Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.