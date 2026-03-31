La Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM) emitió un comunicado en el marco del actual proceso electoral en el que reafirma la importancia de las encuestas de intención de voto como una herramienta técnica, rigurosa y transparente al servicio de la ciudadanía.

En el pronunciamiento, el gremio precisó que las encuestas no tienen como objetivo predecir resultados ni influir en las decisiones de los electores, sino medir, en un momento determinado, la opinión pública a través de metodologías científicas y muestras representativas.

En ese sentido, destacó que estos estudios contribuyen al entendimiento del escenario electoral.

Comunicado de APEIM

Asimismo, APEIM subrayó que las empresas asociadas operan bajo principios de ética, independencia y calidad, lo que garantiza la confiabilidad de sus resultados y la transparencia de sus procesos.

En un contexto marcado por la circulación de desinformación, la asociación hizo un llamado a la ciudadanía a informarse adecuadamente y a revisar las fichas técnicas de las encuestas antes de emitir juicios sobre ellas.