Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM) emitió un comunicado en el marco del actual proceso electoral en el que reafirma la importancia de las encuestas de intención de voto como una herramienta técnica, rigurosa y transparente al servicio de la ciudadanía.
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