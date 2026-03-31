Resumen

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Keiko Fujimori ya se puso primera y Carlos Álvarez alcanza la tercera posición. (Fotos: Composición @gec)
Keiko Fujimori ya se puso primera y Carlos Álvarez alcanza la tercera posición. (Fotos: Composición @gec)
Por Redacción EC

La Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM) emitió un comunicado en el marco del actual proceso electoral en el que reafirma la importancia de las encuestas de intención de voto como una herramienta técnica, rigurosa y transparente al servicio de la ciudadanía.

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