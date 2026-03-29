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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas sobre la guerra en Irán, el 23 de marzo de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas sobre la guerra en Irán, el 23 de marzo de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

La embajada de Estados Unidos en Irak instó este domingo a sus ciudadanos a abandonar el país “de inmediato” ante la amenaza creciente de ataques por parte de Irán y milicias afines, que podrían dirigirse contra objetivos vinculados a Washington.

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