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Resumen

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A dos semanas de que el Perú vuelva a las urnas, la segunda ronda de debates presidenciales arrancó el lunes 30 de marzo con candidatos que apostaron por ataques frontales y propuestas sin sustento técnico.

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