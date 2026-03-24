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Resumen

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A 19 días de las elecciones generales 2026, once candidatos (sin el fallecido Napoleón Becerra) participaron en el primero de seis debates, que ha organizado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La polémica estuvo marcada por pullazos, pocas propuestas y también por momentos de humor, como una imitación de Carlos Álvarez (País para Todos).

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