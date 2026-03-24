A 19 días de las elecciones generales 2026, once candidatos (sin el fallecido Napoleón Becerra) participaron en el primero de seis debates, que ha organizado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La polémica estuvo marcada por pullazos, pocas propuestas y también por momentos de humor, como una imitación de Carlos Álvarez (País para Todos).

En los alrededores del Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, se reunieron militantes de los partidos participantes. Dos simpatizantes se robaron la atención: se trató de robots de Avanza País, que llegaron al lugar a respaldar la postulación de José Williams Zapatas. Estos bailaron, mientras en redes sociales bromeaban con que el partido del tren llevó a otro nivel a los llamados bots.

La polémica comenzó a las 8:10 p.m., cuando estaba prevista que inicie diez minutos antes. El único candidato que llegó tarde fue Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Él salió de su casa, en San Isidro, a las 7:35 p.m. El tráfico de la Av. Javier Prado, en hora punta, le jugó una mala pasada al exalcalde de Lima.

(Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

El debate fue abierto por la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y el congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú). En este bloque iba a participar Napoléon Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), quien falleció hace poco más de una semana en un accidente de tránsito cuando estaba en camino a Ayacucho.

Pérez Tello centró su propuesta en seguridad a la derogación de las leyes calificadas como procrimen, dadas por el actual Congreso. En sentido, señaló como a uno de los partidos responsables de la crisis de inseguridad a Podemos Perú.

En respuesta, Luna Gálvez rechazó que su bancada haya promovido estas normas y dijo que su agenda se centro en las leyes para la liberación de fondos de las AFP. También anunció que en un eventual gobierno suyo Daniel Urresti, sentenciado por el crimen del periodista Hugo Bustios y liberado gracias a un polémico fallo del Tribunal Constitucional, sería su ministro del Interior, cargo que el militar en retiro ya ocupó en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).

(Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

“El señor Urresti fue sentenciado, usaron una norma de prescripción [para liberarlo], jamás se dijo que era inocente, la historia los juzgará”, replicó Pérez Tello.

Lescano recuerda cárcel de López Chau

Durante la segunda terna, en el bloque de seguridad ciudadana, Yonhy Lescano, candidato presidencial de Cooperación Popular, apuntó a los postulantes Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Carlos Álvarez (País para Todos). Sobre el exrector de la UNI, el excongresista recordó que estuvo encarcelado “por asalto y robo” y que “mintió al país” al decir que su detención se debió a una supuesta lucha en contra de la dictadura de Juan Velasco Alvarado (1968-1975).

Lescano, en ese sentido, remarcó que no se le puede creer a López Chau las promesas que hizo en el debate.

Además, mostró la constancia de la amnistía dada al postulante de Ahora Nación por los delitos de asalto y robo.

(Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

El ex acciopulista también indicó que Álvarez “colaboró con Montesinos para ridiculizar” a los opositores de Alberto Fujimori a fines de la década de 1990 “a cambio de dinero”.

En respuesta, López Chau dijo que Lescano mentía, pero no presentó ninguna prueba sobre su carcelería por supuestos motivos políticos.

“Él [Lescano] tiene que explicar su hoja de vida, mientras yo protegía a los estudiantes [que protestaron contra Dina Boluarte], él cobraba su cheque en el Congreso”, expresó.

A su turno, el cómico, que llegó acompañado por otros artistas e integrantes de sus programas, le recordó al candidato de Cooperación Popular que el congresista Carlos Zeballos, allegado suyo, le buscó el año pasado para proponerle una alianza con la referida agrupación.

Álvarez también aprovechó su última intervención para golpear a López Chau, al referir que en un eventual gobierno de País para Todos, el objetivo debe ser derrotar al terrorismo urbano “y no defender a terroristas del pasado, como a Víctor Polay Campos”. Esto en clara referencia a un artículo del exrector de la UNI, donde respaldó al cabecilla del grupo terrorista MRTA.

Acuña sin respuesta

En otro momento de la polémica, el exministro de Justicia Fernando Olivera, candidato presidencial del Frente Esperanza, calificó como “una organización criminal” a Alianza para el Progreso, partido de César Acuña. Añadió que el exgobernador regional de La Libertad ha sido vinculado al clan Sánchez Paredes, investigados por presunto tráfico ilícito de drogas.

“Usted es acusado de ser testaferro [de los Sánchez Paredes] y de utilizar su universidad como lavandería. También de extorsión, porque obliga a sus alumnos y a sus trabajadores a ir a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido [en La Libertad]. La Jauría, Los Pulpos, en su gobierno regional, han crecido y han sometido a Trujillo”, criticó.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Olivera exhortó a Acuña a explicar el desborde criminal en el norte del país y le exigió que no se lave las manos diciendo que la responsabilidad de la seguridad ciudadana es exclusiva del gobierno central.

Acuña, al ser consultado, sobre cuántas denuncias presentó en contra de los mineros ilegal que operan en Pataz, La Libertad, volvió a intentar responsabilizar al gobierno central.

“Bueno, como gobernador regional, mi preocupación siempre ha sido combatir la minería ilegal y quien tiene que preocuparse como política de Estado de combatir la minería ilegal es el Ejecutivo y el Congreso”, manifestó.

El candidato presidencial de APP reconoció que el sistema nacional de seguridad “no ha funcionado”, porque la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial no han trabajado conjuntamente. Además, subrayó que no ha existido “liderazgo” desde la Presidencia de la República. No obstante, su bancada rechazó ocho mociones de vacancia en contra de Dina Boluarte antes de la que se aprobó en octubre último.

Gonzáles vs. López Aliaga

En la cuarta terna, el exalcalde de San Juan de Lurigancho Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde) criticó que Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, no haya cumplido con su promesa de mantenerse como burgomaestre de Lima hasta el final de su mandato. Es decir, hasta fines de este año.

“¿Quién le puede creer? Juro que iba a terminar [su gestión], Lima es potencia mundial del crimen, es la Lima de los trenes chatarra, quién le puede creer a un mentiroso. Responda López”, añadió.

Gonzáles también mostro una extensa lista, donde presuntamente figuraban “las interminables” investigaciones fiscales en contra del empresario.

López Aliaga evitó responder a los pullazos del exalcalde de SJL y los calificó de “difamaciones”. El postulante de Renovación Popular reiteró que reducirá los ministerios de 19 a 6.

“Hay que reducir este Estado, que ha sido tomado por malos políticos, corruptos por más de 20 años, que ven al Estado como botín. El Estado debe reducirse a seis ministerios y se tiene que eliminar toda la grasa”, remarcó.

El exalcalde de Lima detalló que con los S/80,000 millones que se ahorrara con la reducción de ministerios se va a construir cárceles en la selva “sin luz, sin internet y teniendo una regla de juego: por cada peruano muerto, no se come en las cárceles de estos delincuentes”. “Vamos a expulsar a los extranjeros ilegales antes de 28 de julio de este año. Y vamos a retirarnos de la corte de derechos inhumanos”, en referencia a la Corte IDH.

Por su parte, el congresista José Williams Zapata, candidato presidencial de Avanza País, se presentó como director de la operación Chavín de Huántar (en contra del MRTA) y héroe del Cenepa. Prometió la construcción de cinco penales y priorizar “los derechos humanos de los buenos peruanos por encima de los derechos de los delincuentes”.

La lucha anticorrupción (y la imitación de Álvarez)

En el bloque de integridad y lucha contra la corrupción, Luna Gálvez propuso crear una mega contraloría, que cuente con autonomía frente al poder político; Pérez Tello planteó la implementación de una autoridad nacional de transparencia; y Grozo refirió que él no se someterá a repartijas.

López Aliaga, por su parte, dijo que respeta la autonomía de los poderes del Estado, cuando fue consultado sobre la elección de Tomás Aladino Galvez como fiscal de la Nación hasta el 2029. El exalcalde de Lima evitó responder sobre el eje del debate y reiteró que reducirá el Estado y que entregará el programa de alimentación escolar a las madres de familia. “No más intermediación del Estado”, acotó.

Olivera y Grozo se enfrascaron en un intercambio de cuestionamientos. El exministro de Justicia le recordó al candidato de Integridad Democrático que mintió sobre su relación con el empresario Zamir Villaverde, cercano al expresidente Pedro Castillo, y también sobre sus elogios a Vladimiro Montesinos, ex asesor de Alberto Fujimori.

El mayor general FAP en retiro acusó a Olivera de mentir y enseñó una prueba toxicológica. “Cuando tú te la tomes puedes hablar”, agregó dirigiéndose a su adversario.

El exministro intentó interrumpir a Grozo, por ello, uno de los moderadores tuvo que intervenir y pedirle que “haga honor a su palabra”.

En la última tripleta- formada por Luna Gálvez, Acuña y Álvarez- este último imitó al gobernador regional de La Libertad.

“Yo no sé qué hace Acuña en este debate, hace unas semanas lo escuché decir en un mitin ‘yo no quiero ser presidente’ [imitando la voz del candidato apepista]. Entonces, bueno, que bacán, voten por País para Todos”, dijo. Tras ello, en Luna se dibujó una sonrisa y en otros candidatos también.

Como acto final del debate, no pudo faltar la imitación de Carlos Alvarez a Cesar Acuña. pic.twitter.com/OJCGC9XyiS — Erik Rivera (@ErikRivera__) March 24, 2026

El debate fue moderado por los periodistas Fernando Carvallo, de RPP Noticias, y Claudia Chiroque, de Panamericana TV. Ellos continuarán en esta labor en las polémicas del martes y miércoles de esta semana.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo consideró que fue un debate “con muy pocas luces” y “con muchas generalidades y frases hechas”.

“Si hay que particularizar, se debe decir que César Acuña y José Luna han tenido el más bajo desempeño. Wolfgang Grozo y Carlos Álvarez han mostrado un poco más de solvencia y dominio de escena, mientras que Marisol Pérez Tello, Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau mantuvieron su línea sin desviarse ni caer en ataques o provocaciones”, refirió en comunicación con El Comercio.

Castillo, además, sostuvo que Olivera y Gonzales buscaron en todo momento “alcanzar la notoriedad enfrentándose a otros candidatos de manera frontal”.

“El debate sirve más a los candidatos que buscan darse a conocer o que tratan de remontar lugares en las encuestas. Pero también puede significar un espacio para perder intención de voto cuando las preferencias no son tan sólidas y el desempeño es decepcionante”, finalizó.

La politóloga Gabriela Vega, directora de Recambio, afirmó que “los debates presidenciales son, ante todo, actos políticos”. “Idealmente, deberían ser espacios para contrastar propuestas frente a los principales problemas del país. Sin embargo, son también uno de los pocos momentos de interacción directa entre competidores. La confrontación es inherente al debate democrático, que no es el insulto ni la evasión, sino la capacidad de sostener y aclarar con firmeza aquello que distingue una candidatura de otra”, complementó.

Vega, además, señaló que, aunque históricamente, el impacto de la polémica no es masivo, este en la actualidad no se límite a la transmisión en vivo.

“Hoy, el efecto se amplifica a través de redes sociales, clips y la cobertura posterior. Es ahí donde se construyen percepciones y donde ciertos momentos pueden adquirir relevancia”, manifestó.

En diálogo con este Diario, Vega remarcó que esta elección es altamente volátil y que a poco menos de tres semanas para la elección, “solo un par de candidatos superan el 5% de intención de voto y prácticamente la mitad del país está disponible, hasta rogando, ser persuadida”.

“No tengan miedo a enfrentarse a la cédula”

Minutos antes del inicio del primer debate, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que estas son las elecciones generales “más complejas” que su institución ha organizado. Esto debido a la “gran cantidad” de candidatos a la Presidencia de la República (35) y también de partidos al Congreso bicameral (37).

En conferencia de prensa, Burneo consideró que las polémicas que se realizarán hasta el 1 de abril “fortalecen el voto informado”. “[Con esto] fortalecemos la democracia y el Estado de derecho, estamos seguros que con esta puesta en escena vamos a garantizar que el voto, [que se emitirá] el 12 de abril, cambie el Perú, que sea un país con mayor estabilidad política, social y económica”, complementó.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

El titular del JNE, además, exhortó a la ciudadanía a no tener miedo a enfrentarse a la cédula, la más grande de la historia.

“Es una cédula muy compleja, no tengan miedo a enfrentarse a la esta cédula. Hay que informarse bien, hay que hacer la tarea para que el tiempo sea más eficiente. Si la persona va con idea sobre cómo votar será más fácil. Queremos quitar ese fantasma de que no van a poder votar”, expresó.

Esto en referencia a la última encuesta de Datum para El Comercio, donde ocho de cada diez peruanos admitieron que no saben cómo se debe votar el próximo 12 de abril.

Asimismo, el 50% señala que desconoce la cédula de votación que se empleará —la más grande en la historia electoral del país— y, entre quienes afirman conocerla, la mayoría la considera confusa. Así lo revela la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio.

Al ser consultado sobre las denuncias de presunto fraude, que algunos candidatos presidenciales han comenzado a enarbolar, Burneo sostuvo que las instituciones del sistema electoral-JNE, ONPE y Reniec- “vienen trabajando desde hace mucho tiempo” para garantizar que la voluntad ciudadana expresada en las urnas “se respete”.

En otro momento, Burneo explicó en qué casos se van a realizar el reconteo de votos, al recordar que a partir de esta elección general las cédulas de votación se van a conservar.

“Si los Jurados Electorales Especiales no logran tomar decisión frente a un acta puede pedir a la ONPE los votos para recontarlos. Esto se va a realizar un acto público, en una audiencia pública. El JNE, a través de su canal, lo va a transmitir en vivo, lo vamos a hacer en línea. Que la gente confíe en el trabajo que estamos realizando”, acotó.

Más información

En la segunda jornada de la primera ronda de debates del JNE participarán los candidatos Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Armando Massé (Partido Democrático Federal). Walter Chirinos (PRIM), Ricardo Belmont (Obras) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú).

También polemizarán Francisco Diez Canseco (Partido Perú Acción), Carlos Espá (Sí Creo), (Partido Perú Acción), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Además, está invitado el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón (Perú Libre), que se encuentra prófugo de la justicia desde octubre de 2023.