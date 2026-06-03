El 31 de mayo, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tuvieron aproximadamente dos horas y media para hablarle al país. El debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) abordó cuatro bloques: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, economía y empleo. El bloque de salud fue el cuarto de la noche.

Los candidatos dijeron cosas ciertas. Fujimori citó tiempos de espera reales en oncología: 45 días para una primera cita con un especialista, 75 días para una tomografía o biopsia, 37 días para resultados y casi seis meses para iniciar tratamiento. Mencionó la anemia infantil (46% de niños afectados), propuso telemedicina, fortalecer el fondo para enfermedades de alto costo, un plan gratuito de primeros 1.000 días y remunerar a los agentes comunitarios de salud.

Sánchez propuso 500 policlínicos, brigadas de salud a campo, un psicólogo por cada colegio, duplicar los centros de salud mental comunitarios, atención gratuita en el primer nivel, abordar la anemia desde el embarazo, y elevar el presupuesto del sector del 6% al 9% del PBI. También mencionó que bastaría el DNI para acceder a los tres sistemas de salud (Ministerio de Salud, EsSalud, sanidades).

Pero hay un ejercicio más revelador que contar lo que dijeron: contar lo que omitieron. Para el especial Salud en Espera, El Comercio ha procesado datos oficiales del Minsa y EsSalud. Lo que ninguno de los dos candidatos mencionó representa, en varios casos, la parte más grave del colapso del sistema de salud público peruano.

Salud en Espera es una investigación periodística que reúne información oficial dispersa en distintas entidades del Estado -MINSA, EsSalud, CDC, RENIPRESS y Reunis.

1- La mortalidad materna: el indicador más revelador, ignorado por completo

Ninguno de los dos candidatos pronunció las palabras ‘mortalidad materna’ en toda la noche.

La tasa de mortalidad materna (TMM) es para la epidemiología el termómetro más preciso de lo que un sistema de salud hace, o deja de hace, por su población más vulnerable. Y las diferencias regionales en el Perú son de una magnitud que debería haber aparecido en cualquier debate serio sobre salud pública.

Una mujer en Loreto tiene siete veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que una mujer en Lima. No por una enfermedad rara o un evento imprevisible. Por falta de obstetras, por postas sin equipamiento básico, por distancias que se miden en días de viaje fluvial. El debate se realizó en Lima. La brecha no apareció en el debate.

2- La distribución de especialistas: Lima acapara, el resto espera

Fujimori habló de telemedicina como solución a los tiempos de espera. Sánchez habló de 500 policlínicos. Ninguno dijo cuántos oncólogos hay fuera de Lima, ni qué significa eso para un paciente con diagnóstico de cáncer en Pasco o Tumbes.

El problema no es solo oncología. El 60% de los psiquiatras del MINSA trabaja en Lima. La Libertad, la segunda región más poblada del país, tiene 0.8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. La OMS recomienda un mínimo de 3.

El Observatorio Nacional del Cáncer registra carga de cáncer en todas las regiones del país. Pero los especialistas para tratar esa carga están, en su mayoría, a cientos de kilómetros de donde los pacientes viven. La telemedicina puede ser una herramienta valiosa, pero sin médicos en destino que lean los resultados y tomen decisiones clínicas, es un formulario electrónico que va a ningún lado.

3- El personal de salud: el 71% trabaja con contrato temporal

Ninguno de los candidatos mencionó la precariedad laboral del personal de salud público como variable estructural del problema.

Esto tiene consecuencias directas sobre la estabilidad de los equipos en regiones alejadas, sobre la retención de profesionales en zonas rurales y sobre la continuidad de la atención. Un médico o una obstetra bajo contrato CAS en una posta de Ucayali puede no estar el mes siguiente si el contrato no se renueva.

Sin abordar esta realidad, ampliar policlínicos o crear brigadas de salud suma infraestructura sin capital humano estable que la opere. Keiko propuso fortalecer a los agentes comunitarios. Sánchez habló de más psicólogos en escuelas. Ninguno habló de la base sobre la que cualquiera de esas propuestas tiene que sostenerse.

4- El 95% de postas sin condiciones mínimas

Roberto Sánchez dijo que los hospitales están colapsados y las postas atienden hasta la 1 de la tarde. Keiko señaló que los peruanos mueren haciendo colas en postas donde no hay médicos ni medicamentos. Ambos describieron síntomas. Ninguno nombró la escala del problema estructural.

El primer nivel de atención es donde debería resolverse entre el 70% y el 80% de los problemas de salud de la población. Si ese nivel está roto, todo el sistema funciona al revés: la gente llega a emergencias hospitalarias con enfermedades que debieron detectarse en una posta cuando aún eran tratables, manejables y mucho más baratas de atender.

5- EsSalud: los tiempos de espera que se duplicaron en seis meses.

El debate no incluyó a EsSalud en ninguna intervención sustantiva sobre la crisis del sistema. Sánchez lo mencionó de pasada, al proponer que bastaría el DNI para el intercambio prestacional entre los tres sistemas. Nada más.

EsSalud atiende a más de 12 millones de asegurados. Sus tiempos de espera se han deteriorado de forma acelerada. El Hospital María Auxiliadora —uno de los principales hospitales públicos de Lima Sur— pasó de 11 a 53 días de espera para laboratorio en solo seis meses. No es un dato anecdótico: es un indicador de un sistema que está perdiendo capacidad de respuesta mientras la demanda crece.

Ningún candidato propuso nada específico sobre EsSalud: su financiamiento, la brecha entre cotizantes activos y beneficiarios, ni la duplicación de infraestructura que existe entre EsSalud y el MINSA en algunas regiones mientras otras no cuentan con ninguno de los dos.

6- El SERUM: el sistema que ahorra S/ 4.965 millones a costa de los profesionales jóvenes

El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUM) es el mecanismo por el cual miles de médicos, enfermeras, obstetras y otros profesionales prestan servicio en zonas alejadas durante un año, a cambio de una bonificación históricamente muy por debajo del salario de mercado.

Es un sistema que sostiene la presencia del Estado en zonas vulnerables a un costo que no asume directamente, sino que traslada a los profesionales en formación. La ironía es que sin el SERUM, el sistema de salud rural colapsaría todavía más rápido. Pero nadie lo nombró. Nadie propuso reformarlo, fortalecerlo ni remunerarlo de manera justa.

El sistema de salud público peruano no se rompe en un solo lugar ni en un solo momento. Se rompe en la posta que atiende hasta la una de la tarde, en el oncólogo que no existe en Pasco, en la obstetra con contrato CAS que no renueva en Loreto. El debate del 31 de mayo habló de algunos síntomas. Los datos del especial Salud en Espera muestran que el diagnóstico es más profundo.