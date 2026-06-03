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Resumen

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El 31 de mayo, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tuvieron aproximadamente dos horas y media para hablarle al país. El debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) abordó cuatro bloques: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, economía y empleo. El bloque de salud fue el cuarto de la noche.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.