Una de las paredes del colegio Pedro Abel Labarthe, ubicado en el centro de Chiclayo, colapsó la noche del viernes y dejó expuesta parte de la infraestructura del plantel. El derrumbe ocurrió en la intersección de las calles Francisco Bolognesi y Colón, a pocas cuadras del parque principal de la ciudad.

Al momento del colapso no había estudiantes en el centro educativo, por lo que no se registraron daños personales. Tras el incidente, personal de Serenazgo de Chiclayo y de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres acordonó el área con cintas de seguridad para evitar posibles accidentes entre transeúntes y vehículos.

El colegio Pedro Abel Labarthe tiene 121 años de antigüedad. Su infraestructura está construida principalmente con adobe y quincha, aunque también cuenta con sectores de material noble. El inmueble fue declarado Monumento Histórico de la Nación en 1989.

El colapso de la pared generó preocupación ante la posibilidad de que otro muro pueda ceder. TVPerú Noticias constató que otras paredes del establecimiento presentan grandes huecos y signos de deterioro atribuidos a las lluvias.

Según la información difundida, el deterioro de la infraestructura incrementa la vulnerabilidad del plantel frente a posibles sismos y nuevas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Los últimos trabajos de mantenimiento y reparación se realizaron hace aproximadamente 10 años.

Por el momento, Defensa Civil señaló que no puede intervenir directamente en el colegio debido a que el inmueble está considerado patrimonio histórico y se encuentra protegido por ley.

En el centro educativo funcionan 10 aulas del nivel secundario, donde estudian alrededor de 700 alumnos. La situación de la infraestructura ha generado preocupación ante el riesgo que representa su continuo deterioro.