Pared de colegio Pedro Abel Labarthe se desploma y deja expuesta parte de su infraestructura. (Foto: Captura / TV Perú)
Pared de colegio Pedro Abel Labarthe se desploma y deja expuesta parte de su infraestructura. (Foto: Captura / TV Perú)
Por Redacción EC

Una de las paredes del colegio Pedro Abel Labarthe, ubicado en el centro de Chiclayo, colapsó la noche del viernes y dejó expuesta parte de la infraestructura del plantel. El derrumbe ocurrió en la intersección de las calles Francisco Bolognesi y Colón, a pocas cuadras del parque principal de la ciudad.

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