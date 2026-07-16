Una nueva avalancha entre el Campo 1 y 2 del nevado Huascarán, a 5.600 metros sobre el nivel del mar, afectó a tres montañistas hoy, jueves 16 de julio, al promediar las 7 de la mañana. Dos de ellos estarían heridos, mientras que uno de sus compañeros se encontraría ayudándolos.
Una nueva avalancha entre el Campo 1 y 2 del nevado Huascarán, a 5.600 metros sobre el nivel del mar, afectó a tres montañistas hoy, jueves 16 de julio, al promediar las 7 de la mañana. Dos de ellos estarían heridos, mientras que uno de sus compañeros se encontraría ayudándolos.
Según ATV Noticias, se trataría de dos ciudadanos chilenos y un español, quienes fueron afectados por una masa de hielo gigantesca en esta parte de la región Áncash.
En imágenes se observa a los equipos de rescate asistiendo entre el hielo y la nieve para auxiliar a los montañistas heridos y ponerlos a salvo.
Tres montañistas perdidos
El lunes 13 de julio, los montañistas Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza, y Artidoro Salas, este último de la ciudad de Huaraz, se perdieron mientras subían al nevado Huascarán.
Hasta el lugar se trasladó un equipo de 15 rescatistas, además, según información del Ministerio del Interrior, se dispuso de dos helicópteros, uno de la Policía Nacional y otro de las Fuerzas Armadas para las labores de búsqueda.