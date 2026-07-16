Una nueva avalancha entre el Campo 1 y 2 del nevado Huascarán, a 5.600 metros sobre el nivel del mar, afectó a tres montañistas hoy, jueves 16 de julio, al promediar las 7 de la mañana. Dos de ellos estarían heridos, mientras que uno de sus compañeros se encontraría ayudándolos.

Según ATV Noticias, se trataría de dos ciudadanos chilenos y un español, quienes fueron afectados por una masa de hielo gigantesca en esta parte de la región Áncash.

En tanto, la PNP intensifica búsqueda de otros tres andinistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán. (Foto: Andina)

En imágenes se observa a los equipos de rescate asistiendo entre el hielo y la nieve para auxiliar a los montañistas heridos y ponerlos a salvo.

Tres montañistas perdidos

El lunes 13 de julio, los montañistas Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza, y Artidoro Salas, este último de la ciudad de Huaraz, se perdieron mientras subían al nevado Huascarán.

Hasta el lugar se trasladó un equipo de 15 rescatistas, además, según información del Ministerio del Interrior, se dispuso de dos helicópteros, uno de la Policía Nacional y otro de las Fuerzas Armadas para las labores de búsqueda.

El Mininter señaló que las operaciones están a cargo de un equipo especializado de la Policía de Alta Montaña, que trabaja en coordinación con las autoridades competentes y los organismos de primera respuesta. Asimismo, indicó que mantiene comunicación permanente con las instituciones involucradas en la atención de la emergencia.

Cabe advertir que esta es la tercera emergencia ocurrida entre junio y julio del presente año en los nevados de Áncash.