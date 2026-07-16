El incidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana y afectó a dos ciudadanos chilenos y un español. Foto: Áncash Noticias / Facebook
El incidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana y afectó a dos ciudadanos chilenos y un español. Foto: Áncash Noticias / Facebook
Por Redacción EC

Una nueva avalancha entre el Campo 1 y 2 del nevado Huascarán, a 5.600 metros sobre el nivel del mar, afectó a tres montañistas hoy, jueves 16 de julio, al promediar las 7 de la mañana. Dos de ellos estarían heridos, mientras que uno de sus compañeros se encontraría ayudándolos.

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