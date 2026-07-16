Sismos registrados durante la noche del 15 y madrugada del 16 de julio. (IGP)
Sismos registrados durante la noche del 15 y madrugada del 16 de julio. (IGP)
Por Redacción EC

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un reciente temblor en Perú de magnitud 4.3 en Ica este jueves. El organismo técnico emitió la alerta a las 04:46 horas con detalles de cómo se registró este movimiento telúrico durante la madrugada y se percibió en la región al sur de Lima.

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