El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un reciente temblor en Perú de magnitud 4.3 en Ica este jueves. El organismo técnico emitió la alerta a las 04:46 horas con detalles de cómo se registró este movimiento telúrico durante la madrugada y se percibió en la región al sur de Lima.

El instituto situó el epicentro a 92 kilómetros al suroeste de Ica. Según el reporte técnico, el foco sísmico presentó una profundidad de 32 kilómetros bajo la superficie terrestre. Las coordenadas geográficas registradas por los sensores fueron de -14.80 grados de latitud y -76.12 grados de longitud.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0453

Fecha y Hora Local: 16/07/2026,04:46:52

Magnitud: 4.3

Profundidad: 32 km

Latitud: -14.80

Longitud: -76.12

Intensidad: III Ica

Referencia: 92 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/pWB0EmyjFL — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 16, 2026

La intensidad en Ica alcanzó el nivel III en la escala de Mercalli. El grado indica percepción en edificios sin daños estructurales reportados hasta el momento por las autoridades. Los organismos locales no confirmaron víctimas ni afectaciones materiales graves en las localidades cercanas al epicentro.

Temblores en Ancón y Arequipa

Previamente, un sismo de magnitud 3.7 se registró en el litoral de Lima a las 01:18 horas del 16 de julio. El epicentro se localizó a 103 kilómetros al oeste de Ancón con una profundidad de 48 kilómetros. El movimiento tuvo una intensidad de nivel II-III percibida también en Ancón.

Sismos registrados durante la noche del 15 y madrugada del 16 de julio. (IGP)

Sismos registrados durante la noche del 15 y madrugada del 16 de julio. (IGP)

Un tercer evento de magnitud 3.4 sacudió Arequipa a las 07:27 horas de la mañana. El foco se ubicó a 6 kilómetros al noreste de Aplao con una profundidad de 18 kilómetros. La intensidad alcanzó el nivel II, siendo percibido levemente por los ciudadanos de Aplao.

El IGP recordó que los sismos carecen de métodos científicos de predicción. La institución instó a usar canales oficiales para evitar noticias falsas en plataformas digitales. Se recomienda mantener planes de evacuación y mochilas de emergencia actualizados ante futuros eventos telúricos en el país.