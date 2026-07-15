IGP reporta dos temblores de magnitud 4.0 frente a la costa de Ica este miércoles. (Foto: IGP)
IGP reporta dos temblores de magnitud 4.0 frente a la costa de Ica este miércoles. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Dos sismos de magnitud 4.0 se registraron la tarde de este miércoles 15 de julio frente a la costa de la región Ica, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los movimientos ocurrieron con menos de una hora de diferencia.

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