Dos sismos de magnitud 4.0 se registraron la tarde de este miércoles 15 de julio frente a la costa de la región Ica, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los movimientos ocurrieron con menos de una hora de diferencia.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0450, el primer evento ocurrió a las 4:54:52 p.m., con una magnitud de 4.0 y una profundidad de 25 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 113 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0450

Fecha y Hora Local: 15/07/2026,16:54:52

Magnitud: 4.0

Profundidad: 25 km

Latitud: -14.76

Longitud: -76.50

Referencia: 113 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/YXkFEmk1d7 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 15, 2026

Posteriormente, a las 5:43:21 p.m., el IGP registró un segundo sismo de magnitud 4.0, correspondiente al reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0451. Este movimiento tuvo una profundidad de 23 kilómetros y su epicentro fue localizado a 94 kilómetros al suroeste de Ica.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0451

Fecha y Hora Local: 15/07/2026,17:43:21

Magnitud: 4.0

Profundidad: 23 km

Latitud: -14.73

Longitud: -76.27

Referencia: 94 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/AdU3iGwFXi — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 15, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni daños materiales a consecuencia de ambos eventos sísmicos.

Los dos movimientos se suman a la actividad registrada en la víspera en la misma región. El martes 14 de julio, el Instituto Geofísico del Perú reportó cinco sismos: uno de magnitud 3.8 a las 4:19 p.m.; otro de magnitud 4.0 a las 7:33 p.m.; un tercer evento de magnitud 4.6 a las 9:40 p.m., el de mayor intensidad; seguido por un sismo de magnitud 4.0 a las 11:07 p.m. y otro de magnitud 4.1 a las 11:40 p.m.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.